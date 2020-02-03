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Formula 1 / 突发新闻

俄罗斯大奖赛否认日期与中国对调传言

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俄罗斯大奖赛否认日期与中国对调传言
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2020年2月3日 下午12:48

俄罗大奖赛发言人否认关于其与中国大奖赛日期可能对调的传闻，坚称索契比赛日期不变。

由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情在中国爆发——并且已经波及其他20多个国家，而且电动方程式（FE）刚刚宣布了原定于三月份在海南省三亚举行的比赛将会延期，今年的F1中国大奖赛能否如期举行受到了极大关注。

根据2020年F1赛程，中国大奖赛为第四场比赛，定于4月17日至19日在上汽国际赛车进行。

今天早些时候，有外媒报道称上海的推广方正与俄罗斯索契的赛事方协商赛事对调的事宜，暗示中国大奖赛有可能改期至九月底。当前俄罗斯大奖赛的日期为9月25日至27日，紧接着新加坡大奖赛的周末。

但是在Motorsport.com进行求证时，索契方面的发言人表示：“2020俄罗斯大奖赛的日期定于九月，这个日期保持不变。”

同时另据Motorsport.com了解，F1官方目前没有对2020赛季做任何调整。

可以理解的是，如果俄罗斯大奖赛需要提前，如此短的通知时间很明显不利于赛事推广。另外，九月中下旬和十月上旬是上海国际体育赛事忙碌的季节，分别有斯诺克上海大师赛和上海ATP1000网球大师赛，而且都由中国大奖赛的推广方久事赛事负责推广和承办。一个月内连办三场国际大型赛事，基本上没有可行性。

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