索伯新车C44惊艳亮相，周冠宇对2024赛季“期待值很高”

在结束与阿尔法·罗密欧的合作之后，索伯将在今年和明年以“Stake F1 Kick Sauber车队”的名字参赛，直到2026年与奥迪开展战略合作。获得新身份的C44赛车以绿色和黑色的涂装颜色亮相。

中国车手周冠宇迎来他在F1的“三年级”，继续搭档芬兰人瓦尔特利·博塔斯。而F2卫冕年度冠军泰奥·波谢尔将在今年参加日本超级方程式，同时继续担任瑞士车队的替补和测试车手。

2023赛季索伯运作的C43赛车竞争力相比前一年有所下降，滑落到年度第九名。周冠宇以6个积分完成自己的“二年级”，三次获得第九名。博塔斯也在22场比赛过后仅仅获得10个积分。上赛季结束时，俩人都明确表示希望2024年赛车有质的变化，因为车队意识到赛车的开发偏离了轨道。

瑞士车队在去年九月迎来新任技术总监詹姆斯·基，虽然当他上任时C44的设计研发工作已经展开，但曾经在Toro Rosso和迈凯伦工作的英国人能够将他的专业知识注入新车。他表示与去年相比，今年的赛车“有着明显的不同，它更具侵略性，也更加精致。它是一款更先进、更有雄心、潜力也更大的赛车”。车队希望能够在即将到来的新赛季里向中上游集团靠拢。

Sauber 2023 vs. 2024 Photo by: Sauber

“从上个赛季开始我们付出了巨大的努力，特别在下半年、夏休期后，就是为了确保我们作为一个集体能够理解，我们必须在哪些方面提高，工厂里在冬天需要执行什么计划，”周冠宇表示。“现在是时候把所有工作整合起来，把赛车带去赛道上。期望值非常高，但同时，在我们开始与对手竞争之前，我们不知道究竟我们处在什么位置。但是，很多努力注入了这辆赛车，我对于很快就要驾驶它非常兴奋。”

今年中国大奖赛时隔五年后回归F1赛历，周冠宇将第一次迎来主场比赛。作为赛季的第五轮比赛，也是第一个冲刺赛周末，中国大奖赛一票难求，周冠宇的车迷看台则全部售罄。

“这是非常好的消息，特别是五年之后F1将回到中国，”他说到。“看到过去几年里车迷群体的增长，我为此做出了一些小贡献，但很高兴看到越来越多的年轻一代车手开始在海外参加卡丁车，他们正付出很多努力试图参加赛车运动，并且怀着进入F1的梦想。我非常兴奋，不仅看到我的看台售罄。这将是一个冲刺赛周末，车迷们将得到更多娱乐体验，也将看到更多比赛。这肯定将留下值得铭记的回忆。”

周冠宇和博塔斯本周五（农历除夕）将在西班牙的巴塞罗那赛道，利用车队官方拍摄日的机会首次感受C44赛车，随后期望巴林参加2月21-23日的季前测试，为新赛季的揭幕战做最后的准备。