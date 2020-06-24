登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

索伯成立车手培养学院

shares
comments
索伯成立车手培养学院
By:
2020年6月24日 下午6:21

运作阿尔法·罗密欧F1车队的索伯公司成立索伯学院，且首批学员中包括13岁的小埃默森·菲迪帕尔蒂。

成立于1970年的索伯车队，曾为多位著名车手出道提供机会，包括迈克尔·舒马赫、基米·莱科宁、菲利普·马萨、罗伯特·库比卡、塞尔吉奥·佩雷兹以及现在的查尔斯·莱克勒克。

虽然车队创始人皮特·索伯已经不再是老板，但这支仍以他名字命名的车队，依然是赛车届的招牌之一。在结束了去年与Charouz Racing System的青年队合作之后，瑞士公司在庆祝成立50年之际，宣布成立自己的车手培养学院。

有4位年轻车手入选了第一届索伯学院，包括德国F4冠军Theo Pourchaire、今年升入单座方程式并将参加意大利F4的苏格兰人Dexter Patterson、雷诺方程式欧洲杯车手Petr Ptacek和年仅13岁的小菲迪帕尔蒂。这位两届F1世界冠军埃默森·菲迪帕尔蒂最小的儿子，今年将代表索伯卡丁车队参加OK-J卡丁车锦标赛。

索伯领队弗雷德里克·瓦塞尔对于成立年轻车手培养项目表示全力支持下。他说：“投资年轻车手一直是索伯赛车竞赛理念的中心部分。我们学院这个最新项目旨在发掘未来之星，并在他们的职业生涯中起到引导作用，为他们提供在赛车世界取得成功所需的工具、教育和资源。

索伯学院将由索伯车队竞技总监彼特·塞恩德直接负责管理。这位索伯元老表示：“我期待与这四位极其有才华的车手合作。他们正处于职业生涯不同的阶段，但每个人都还未雕琢成型，我们需要悉心指导，在他们追逐F1的道路上提供帮助。我已经见证了许多年轻车手在最顶级的赛事中初次亮相。千真万确的是，你越早具备这些技术，你越能长期受益。”

Next article
F1为筹集善款出售2020赛季方格旗

Previous article

F1为筹集善款出售2020赛季方格旗

trending Today

哈斯：F1新赛季开始需要五名替补车手
Formula 1 / Formula 1

哈斯：F1新赛季开始需要五名替补车手

Latest news

索伯成立车手培养学院
Formula 1 / Formula 1
6m

索伯成立车手培养学院

F1为筹集善款出售2020赛季方格旗
Formula 1 / Formula 1

F1为筹集善款出售2020赛季方格旗

维特尔支持穆杰罗举办F1大奖赛
Formula 1 / Formula 1

维特尔支持穆杰罗举办F1大奖赛

哈斯：F1新赛季开始需要五名替补车手
Formula 1 / Formula 1

哈斯：F1新赛季开始需要五名替补车手

Load comments

About this article

Series Formula 1
Author Frankie Mao

Trending

1
Formula 1

哈斯：F1新赛季开始需要五名替补车手

Latest videos

《Le Grand Rendez-Vous》幕后花絮 05:20
Formula 1

《Le Grand Rendez-Vous》幕后花絮

《Le Grand Rendez-Vous》官方影片 05:59
Formula 1

《Le Grand Rendez-Vous》官方影片

西里尔·阿比特博尔做客《向未来看齐》 05:24
Formula 1

西里尔·阿比特博尔做客《向未来看齐》

莱克勒克协助完成争议短片重拍 01:01
Formula 1

莱克勒克协助完成争议短片重拍

大奖赛时代伟大车手：迈克尔·舒马赫在乔丹车队开启F1首秀 04:39
Formula 1

大奖赛时代伟大车手：迈克尔·舒马赫在乔丹车队开启F1首秀

Latest news

索伯成立车手培养学院
Formula 1

索伯成立车手培养学院

F1为筹集善款出售2020赛季方格旗
Formula 1

F1为筹集善款出售2020赛季方格旗

维特尔支持穆杰罗举办F1大奖赛
Formula 1

维特尔支持穆杰罗举办F1大奖赛

哈斯：F1新赛季开始需要五名替补车手
Formula 1

哈斯：F1新赛季开始需要五名替补车手

F1将在2020赛季电视转播中启用新实时信息图像
Formula 1

F1将在2020赛季电视转播中启用新实时信息图像

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权