索伯成立车手培养学院

成立于1970年的索伯车队，曾为多位著名车手出道提供机会，包括迈克尔·舒马赫、基米·莱科宁、菲利普·马萨、罗伯特·库比卡、塞尔吉奥·佩雷兹以及现在的查尔斯·莱克勒克。

虽然车队创始人皮特·索伯已经不再是老板，但这支仍以他名字命名的车队，依然是赛车届的招牌之一。在结束了去年与Charouz Racing System的青年队合作之后，瑞士公司在庆祝成立50年之际，宣布成立自己的车手培养学院。

有4位年轻车手入选了第一届索伯学院，包括德国F4冠军Theo Pourchaire、今年升入单座方程式并将参加意大利F4的苏格兰人Dexter Patterson、雷诺方程式欧洲杯车手Petr Ptacek和年仅13岁的小菲迪帕尔蒂。这位两届F1世界冠军埃默森·菲迪帕尔蒂最小的儿子，今年将代表索伯卡丁车队参加OK-J卡丁车锦标赛。

索伯领队弗雷德里克·瓦塞尔对于成立年轻车手培养项目表示全力支持下。他说：“投资年轻车手一直是索伯赛车竞赛理念的中心部分。我们学院这个最新项目旨在发掘未来之星，并在他们的职业生涯中起到引导作用，为他们提供在赛车世界取得成功所需的工具、教育和资源。

索伯学院将由索伯车队竞技总监彼特·塞恩德直接负责管理。这位索伯元老表示：“我期待与这四位极其有才华的车手合作。他们正处于职业生涯不同的阶段，但每个人都还未雕琢成型，我们需要悉心指导，在他们追逐F1的道路上提供帮助。我已经见证了许多年轻车手在最顶级的赛事中初次亮相。千真万确的是，你越早具备这些技术，你越能长期受益。”