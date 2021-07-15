索伯将继续代表阿尔法·罗密欧参加F1“多年”
索伯运动与阿尔法·罗密欧在经过一年一度的合作评估之后，续签多年合作协议，瑞士赛车公司将继续代表该意大利汽车品牌参加F1。
2018年阿尔法·罗密欧作为索伯车队冠名赞助商的形式返回F1。而一年后，瑞士车队直接以阿尔法·罗密欧的名字（Alfa Romeo Racing）参赛。
据索伯与阿尔法·罗密欧的声明，双方以一年比一年进步作为目标，“在稳定的环境下拓展对于未来的愿景”，以追求赛道上和赛道下的成功。同时，车队希望在2022年F1将实施规则改革之后，重返中上游的行列。
自2019年至本赛季，基米·莱科宁与安东尼爱·吉奥维纳兹联手为阿尔法·罗密欧比赛了三年。不过车队尚未宣布下赛季的车手阵容。
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