索伯宣布新赛季车队身份

上个月国际汽联公布2024赛季参赛车队名单时，与阿尔法·罗密欧结束多年合作关系的索伯，以“Stake F1 Team Kick Sauber”的名字出现。当时，这支驻扎在瑞士的车队只是宣布其另一个合作伙伴Kick获得了未来两年赛车底盘的冠名权，但表示将在新年公布其新“身份”。

2024年第一天，索伯在社交平台上揭晓了答案，而且由加拿大歌手Drake向车迷公布。这意味着在2026年与奥迪开展厂商车队战略合作之前，索伯将在未来两个赛季以“Stake F1 Team”的名字参加F1。

2023年，在以阿尔法·罗密欧厂商名义比赛的最后一个赛季，这支车队表现不佳，最终从前一个赛季的年度第六跌落到年度第九。新赛季，车队保持车手阵容稳定，中国车手周冠宇和10场大奖赛胜利获得者瓦尔特利·博塔斯将连续第三个赛季搭档。两位车手都希望新的C44赛车将在性能上有所提升，从而能够更多地为积分区而战。

值得一提的是，随着中国大奖赛回归赛历，周冠宇将在今年四月迎来第一次主场比赛，使得他的车队也将获得中国车迷的鼎力支持。