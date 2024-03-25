索伯坦言彻底解决换胎问题“需要一定时间”

本赛季开始以来三场比赛，索伯车队连续在赛车进站换胎过程中出现问题，直接影响了成绩。沙特阿拉伯大奖赛后，普约拉已经表示车队将为墨尔本的比赛寻找短期的补救措施，因为问题在硬件上。

然而上周日比赛里，当瓦尔特利·博塔斯进站时，又是他的左前轮无法及时完成更换，导致排名下滑，而在那之前他领先两辆哈斯赛车，有机会争夺积分。而且这一次，螺母从轮胎枪里飞出，还滚到了行车道里——存在击中其他赛车或被轧到的风险，为此国际汽联对索伯车队施以5000欧元罚款。

对于进一步加剧的换胎问题，尽管螺母飞出在前两次都没有发生，但普约拉否认它与车队为墨尔本采取的措施有关。他向Motorsport.com表示：“这本来不应该发生，但我们没有做任何导致这一情况的改装。就我们在自由练习和进站练习的情况来看，我们本来很有信心，实际上今天还可以。”

不过普约拉承认，这一反复出现的问题对索伯和其车手来说代价惨重，因为虽然三场排位赛C44赛车表现一般，但比赛速度都与去年相比有明显提升，能够在中游靠前位置争夺。

“我们在第一场比赛的进站里发现了乱牙问题（指螺纹未能按正常程序工作，造成了不正常的双罗纹线，导致螺纹交错），”他在赛后向媒体表示。“我们在自由练习和冬天都没有发现这个问题，但每次比赛时就至关重要。我们在本周末采取了一些遏制措施，做了小的调整，但还不够根除，我们有一次进站出了问题。”

普约拉强调换胎的问题与换胎团队本身无关，但整个系统相当复杂，并非简单地更换某个零件就能轻松解决，而且因为涉及到2024年赛车采用了新的前悬挂系统，所以无法换回去年的硬件。

“换胎团队没有问题，他们一切都没有做错，问题在于硬件。我们需要确保我们有时间找到办法和零件，我们将试着在铃鹿前解决，”他说到。

“这肯定让每个人都失望，对车手和整个车队都是如此，尤其是赛车（比赛里）表现挺好，想象一下那些换胎工，对每个人都很难，但我们需要保持冷静，找到比赛周末的积极点。车队之间非常接近，五支车队都有可能争夺（制造商年度积分榜）第六名。”

墨尔本的比赛中，周冠宇在第二次进站时同样被耽搁，而那次并非换胎程序出错，而是变速箱在比赛里出现故障，导致停车后赛车切入防熄火模式，使得引擎停止工作。