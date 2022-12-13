索伯任命塞德尔出任新CEO

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紧随着弗雷德里克·瓦塞尔将接管法拉利车队得到确认，以及迈凯伦宣布塞德尔将离开沃金基地，瑞士赛车公司就宣布了法国人的接替者。46岁的塞德尔是当前F1围场里最年轻的车队管理者，他将担任索伯赛车CEO。

这位拥有机械工程学位的德国人曾在2000至2009年为宝马工作了十年，包括宝马-索伯F1车队的四年时光。当德国制造商退出之后，塞德尔负责了宝马回归DTM的项目。不过2013年，他加入了保时捷LMP1车队，一年后被提拔为领队，并最终带领保时捷在2015至2017年称霸勒芒24小时和WEC。2019年初，塞德尔被任命为迈凯伦F1车队领队，并在5月1日正式走马上任，而英国车队在2020赛季时隔八年后重回制造商前三名。

“我很高兴将从一月开始加入索伯集团：这是一支在F1历史悠久的车队。我曾在辛威尔工作和生活了四年的公司，我对其非常了解，”塞德尔表示。“我对加入车队迫不及待，想与索伯集团的所有同事们一起努力实现我们共同制定的宏伟目标。我要感谢费恩·劳辛和索伯集团的所有人的选择：我期待用我的工作来回报他们的信任。”

索伯控股公司董事会主席费恩·劳辛补充道：”非常高兴欢迎安德雷亚斯·塞德尔回到辛威尔担任索伯集团的CEO。安德雷亚斯的经验首屈一指的。他非常清楚索伯集团实现持续成功需要什么。他将接手一个正处于上升期的公司，他与我们有着共同的目标，那就是带领我们继续壮大。我期待在未来多年里共同取得成功。”

根据索伯的声明，塞德尔将与车队一起寻找新的领队人选，而车队将择日公布。

奥迪将在2026年以引擎制造商身份参加F1，并且由索伯负责赛车底盘的设计和制造。这意味着塞德尔有机会通过这一项目回到大众集团家庭。

面对塞德尔的离开，迈凯伦并没有外部找人，而是直接提拔了先前担任竞赛执行总监的斯戴拉成为新的日常管理者。

斯戴拉曾长期在法拉利工作，出任过迈克尔·舒马赫、基米·莱科宁的性能工程师。当费尔南多·阿隆索加入法拉利后，他成为同胞的比赛工程师，并且在2015年一起离开并加入了迈凯伦。此后，他在沃金任职过竞赛运营主管和性能总监。

2022赛季阿布扎比收官战结束以来，法拉利、索伯/阿尔法·罗密欧、迈凯伦和威廉姆斯都发生了车队管理层人事变动。其中，迈凯伦和威廉姆斯也将各有一名新车手加入，兰多·诺里斯将与新人奥斯卡·皮亚斯特雷搭档，而亚历山大·阿尔本则迎来同是新人的洛根·萨金特。

不过，威廉姆斯此前表示将在合适的时机宣布新领队。