索伯从2026年起代表奥迪参加F1

今年八月的比利时大奖赛期间,奥迪对外公布了从2026年起以动力单元制造商身份参加F1。虽然当时德国公司没有透露将与哪支车队合作,但一切迹象表明其已经与索伯达成了共识。

欧洲当地时间今天上午,索伯与奥迪确认了将在四年之后合作的事宜。双方将在四年后,F1进入新一轮动力单元规则循环时携手出战大奖赛。

“奥迪是索伯集团最好的战略伙伴,”索伯控股公司董事会主席费恩·劳辛表示,“很明显,我们有共同的价值观和远见。我们期待着在强大而成功的合作中实现我们的共同目标。”

索伯车队首席执行官兼领队弗雷德里克·瓦塞尔表示"奥迪和索伯运动的合作关系是我们迈出的关键一步,我们将继续向队伍前方迈进。成为奥迪的官方厂商车队不仅是一种荣誉,也是一种巨大的责任:这是对未来的最佳选择。我们完全有信心,我们可以帮助奥迪实现他们在F1旅程中定下的目标。”

对于即将与索伯开展的合作,奥迪董事会成员、F1项目负责人奥利弗·霍夫曼表示:“我们很高兴为我们雄心勃勃的F1项目获得了这样一个有经验、有能力的合作伙伴。 我们已经知道索伯集团拥有最先进的设施和经验丰富的团队。我们相信,我们将共同组成一个强大的团队。”

Oliver Hoffmann, Head of Technical Development at Audi Sport GmbH, with Markus Duesmann, Chairman of the Board of Management of Audi AG with the new Audi Sport F1 concept car

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images