索伯从2026年起代表奥迪参加F1

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今年八月的比利时大奖赛期间，奥迪对外公布了从2026年起以动力单元制造商身份参加F1。虽然当时德国公司没有透露将与哪支车队合作，但一切迹象表明其已经与索伯达成了共识。

欧洲当地时间今天上午，索伯与奥迪确认了将在四年之后合作的事宜。双方将在四年后，F1进入新一轮动力单元规则循环时携手出战大奖赛。

“奥迪是索伯集团最好的战略伙伴，”索伯控股公司董事会主席费恩·劳辛表示，“很明显，我们有共同的价值观和远见。我们期待着在强大而成功的合作中实现我们的共同目标。”

索伯车队首席执行官兼领队弗雷德里克·瓦塞尔表示"奥迪和索伯运动的合作关系是我们迈出的关键一步，我们将继续向队伍前方迈进。成为奥迪的官方厂商车队不仅是一种荣誉，也是一种巨大的责任：这是对未来的最佳选择。我们完全有信心，我们可以帮助奥迪实现他们在F1旅程中定下的目标。”

对于即将与索伯开展的合作，奥迪董事会成员、F1项目负责人奥利弗·霍夫曼表示：“我们很高兴为我们雄心勃勃的F1项目获得了这样一个有经验、有能力的合作伙伴。 我们已经知道索伯集团拥有最先进的设施和经验丰富的团队。我们相信，我们将共同组成一个强大的团队。”

Oliver Hoffmann, Head of Technical Development at Audi Sport GmbH, with Markus Duesmann, Chairman of the Board of Management of Audi AG with the new Audi Sport F1 concept car Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

1970年皮特·索伯建立了赛车公司，从过去的运动车耐力赛，到1993年起组队参加F1。2006至2009年，宝马公司收购了车队后，以宝马-索伯的名字比赛，并且在2006年加拿大大奖赛上，由罗伯特·库比卡带回了欣维尔团队历史上第一个大奖赛冠军奖杯。

2018年，索伯与阿尔法·罗密欧开展了长期合作，以后者的商业名称参加F1。两个月前，意大利公司宣布了将在2023年底结束与瑞士车队的冠名合作关系，被认为是为奥迪进入欣维尔铺平道路。

索伯方面同时确认，奥迪将从索伯集团现拥有者瑞典人费恩·劳辛手里收购股份。此前有消息说，德国制造商将每年按一定比例递增股份，而劳辛将保留一部分，但也有消息说德国公司最终可能完整收购索伯。

本赛季，索伯运作的阿尔法·罗密欧车队由10次大奖赛胜利获得者瓦尔特利·博塔斯与历史上第一位全职中国F1车手周冠宇搭档。在还剩最后三场的情况下，车队在制造商积分榜上排名第六。先前车队已经确认将在2023赛季维持现在的车手阵容。同时，车队表示将在2024和2025年继续使用现在法拉利提供的动力单元。

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images