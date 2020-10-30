索伯与阿尔法·罗密欧将在2021年延续合作

2018年，在已故法拉利前主席塞尔吉奥·马奇奥内的推动下，阿尔法·罗密欧与索伯达成合作。在冠名赞助了头一年之后，瑞士老牌车队从2019赛季起顶着意大利制造商的名字参加F1。

“我们与阿尔法·罗密欧关系的延续是双方热忱的证明，”车队领队弗雷德里克·瓦塞尔表示。“在索伯身上，阿尔法·罗密欧找到了可以托付其品牌的忠实、追求性能的合作伙伴。我们很荣幸能够在我们的名字上加入阿尔法·罗密欧的文化遗产和过去的成功。“

“双方总是希望将这份关系长期保持下去。我们已经在过去三个赛季打下了扎实的基础，而我们目标在2021年和以后让该合作收获回报。”

近两个赛季，瑞士车队处境艰难。特别是受到新冠肺炎疫情影响之后的本赛季，由于其所用的法拉利动力单元性能下滑，C39赛车竞争力不足。12场比赛过后，位列制造商积分榜第八，仅仅高于哈斯和威廉姆斯。

尽管如此，作为阿尔法·罗密欧品牌拥有者的菲亚特-克莱斯勒汽车对继续投入F1保持坚定的态度。现任FCA 首席执行官迈克·曼利表示，三年来参加F1的好处，已经在阿尔法·罗密欧的民用车销售市场的业绩上表现出来。

“赛车与性能是阿尔法·罗密欧DNA的核心，”曼利说道。“该品牌正是在比赛的赛道上诞生，今天我们继续参加这项在技术领域处于最领先地位的赛车运动。”

“与索伯的合作关系也让我们的客户从独家的赛车知识中受益，就像全新的Giulia GTA和GTAm车型，它们融入了索伯工程的技术资源，特别是与先进的空气动力学相关的方面。”

不过，最令人关心的该车队的2021年车手阵容至今没有得到确认。刚刚度过41岁生日的基米·莱科宁被认为有望继续留在队中，并且可能继续与安东尼奥·吉奥维纳兹连续第三年搭档。

本周末，为了庆祝阿尔法·罗密欧成立110周年，C39赛车将以特殊涂装在伊莫拉进行的艾米利亚-罗马涅大奖赛中比赛。届时，赛车的引擎盖和尾翼端板上将贴上意大利国旗，并附上“欢迎归来伊莫拉”（Welcome back Imola）字样。

值得一提的是，今年也是索伯车队成立50周年纪念。1970年，皮特·索伯成立了以自己名字命名的赛车队及公司。虽然当前集团已经被瑞士投资公司Longbow整体收购，但是保留了这一在赛车界享有盛誉的品牌名字。如今F1参赛项目由索伯集团旗下的索伯工程（Sauber Engineering）负责。