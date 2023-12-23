索伯与威廉姆斯将2月5日同天发布2024年F1赛车

索伯在不久前公布了未来两年参加F1世界锦标赛的车队官方名称：Stake F1 Team Kick Sauber。这是2018年后索伯的名字第一次作为主体名称的一部分出现在参赛名单上，因为2019至2023赛季这支车队以阿尔法·罗密欧的名义比赛。这支基地位于瑞士的车队将第一次在伦敦发布其新赛车——底盘被命名为KICK C44。

新赛季，周冠宇和瓦尔特利·博塔斯将连续第三年搭档。瑞士车队在2022年获得年度第六之后，上赛季总共只获得16分，在车队年度积分榜上跌落到第九。赛季结束前，两位车手向Motorsport中文网表示，在一个挣扎的赛季过后，他们非常期待明年有一辆不同的赛车。

“我想有一点是毋庸置疑的，我们需要一辆全新的赛车，它已经在开发中了，”博塔斯说到。“现在车队的技术部门有很多新人加入，所以肯定对新车设计和开发有新的见解、新的想法，希望这辆新车能让我们的竞争力得到恢复。”

明年将迎来个人第三个赛季的周冠宇同意队友的观点：“是的，我们肯定首先需要一辆新车。其实我们每场比赛都对赛车做了这样那样的升级。有车队今年就造了一辆新车，因为他们在赛季初发现赛车不够好。我们现在也正这么做，我们将为明年彻头彻尾地改变整辆赛车的核心理念。这让我们非常兴奋，因为无论明年的赛车什么样，肯定和现在这辆赛车完全不同。因此，它肯定会帮助我们取得进步，希望足够让我们作为一个集体提升排名。”

当索伯在2023赛季成绩下滑时，威廉姆斯则明显回升。在新秀领队詹姆斯·沃尔斯的带领下，这支英国老牌车队以28分上升到年度第七——其中27分来自亚历山大·阿尔本。虽然美国新秀洛根·萨金特整个赛季表现差强人意，但确实在赛季末有所进步，最终他依旧得到了车队的信任。

上赛季威廉姆斯只在六月的加拿大大奖赛中对FW45赛车进行了一次大升级，余下赛季里都只做了小幅度修改，实际上早早地把精力转向了2024赛季。

目前威廉姆斯只公布了新车发布的日期，没有透露是以线上的形式还是实体发布会。

法拉利此前率先宣布将在2月13日发布内部产品代号676的新赛车。已经有三支车队确定了新赛车发布计划，而其他七支车队尚未透露任何消息。