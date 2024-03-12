索伯不责怪周冠宇在吉达“推进到极限”的撞车

Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber C44
Andy Hone / Motorsport Images
上周六的比赛里，从最后一位发车的周冠宇在兰斯·斯特罗尔撞车引发安全车后，是赛道上没有进站的四位车手之一，他的位置由此前进到积分区。索伯原本希望在尾声阶段换胎后与哈斯车手尼科·霍肯博格争夺积分，但周冠宇进站时右前轮装卸出现问题，耗时30多秒，让他和车队彻底失去机会。
霍肯博格最终抢到了最后一个积分，美国车队由此成为本赛季后五名车队里第一个得分的，在制造商年度积分榜上取代索伯排到了第六。事后来说，中国小将在最后一节练习里撞车并因此错过在排位赛Q1里做计时圈，让他和车队错失了一次得分机会。
排位赛后，周冠宇就把责任揽在自己身上，承认他为练习里的失误付出了代价，尽管他觉得当时可能受到了风力改变的影响。不过，索伯竞赛总监谢维·普约拉在比赛后表示车队不会责怪自己的车手，因为他按在第三节练习里照要求探索C44赛车的极限速度，相反他认为中国小将在吉达周末里表现良好。
“由于赛车的重新组装，周冠宇没能完成（排位赛Q1）计时圈。这很遗恨，因为我认为周冠宇在FP1里表现很强，整个周末他表现良好。在FP3里，因为我们连夜做的调整，他获得了很足的信心，”西班牙人说到。“当然，由于现在所有人都非常接近，我们需要推进到极限。难免发生意外——而他撞车了。所以我认为我们不能责怪他，因为我们想要他推进到极限。“
“没错，我们在排位赛里错过了机会。比赛里，我认为我们又一次有机会争夺车队第六名，但今天我们遇到了太多问题，我们需要采取行动，解决这些问题。因为一切都极其接近，如果前面发生意外，你就有机会得到积分。“
“如果就整个周末来看，就像在巴林时一样，我们的单圈速度不好，我们在某些低速弯里挣扎，但比赛里，我们可以争夺一下，车队第六，不是吗？我们第11名完赛。在这里，我认为我们单圈时间好了一点，潜力在那里的。瓦尔特利遇到了车流，我想他在计时圈里被阿尔本和比尔曼挡了，他没能晋级。”
一周前在巴林的揭幕战里，周冠宇第十一名完赛，是前五名车队之外排名最高的车手，这让索伯在第一场比赛后占据了制造商年度积分榜第六名。在萨基尔时，两辆C44赛车以微弱差距在Q1就被淘汰，但出色的发车之后，周冠宇展现了良好的比赛速度，把哈斯和RB的对手挡在身后。
然而，从吉达比赛的第一圈开始，周冠宇就被告知对赛车做更多的管理，因此没有完全释放比赛速度。普约拉表示，应该是赛车重新组装后温度方面遇到了麻烦。
“就周冠宇来看，我认为比赛速度还行，瓦尔特利遇到的困难更多一点，需要更多时间来达到速度，而且他处于车流里，”他说到。“就周冠宇的比赛速度来说，我担心赛车上有些问题，因此我们没能完全推进、与霍肯博格战斗，我们甚至考虑第十、第十一——那是可能的，直到我们（进站）遇到问题……我们没能跟进霍肯博格。我们以为我们能够与他交手，但我们在进站时出了问题。”
在巴林，博塔斯进站时左前轮换胎遇到了阻滞，发生问题的同样是螺母，而且去年索伯已经遭遇了问题，并且明确表示过需要更换相关的装备。对于新赛季头两场比赛接连重蹈覆辙，普约拉坦言“这不是车队愿意看到的事情”。
“我们需要在墨尔本之前做出进一步的改变”因为我们太脆弱了，我会这么说。车组没有问题、不是机械师的错，我想说他们干得挺不错，但我们又一次出了问题。现在我们需要调查，试着为下场比赛找到控制办法，我们需要万无一失。”
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