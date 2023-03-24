米纳尔迪前老板：阿隆索在第一场F1比赛就展现世界冠军资格

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在《F1 Beyond the Grid》播客中，斯托达特回顾了阿隆索的新秀赛季，当时西班牙人加入了米纳尔迪时只有19岁。

阿隆索加入的这支车队原本已经接近倒闭，但2000年12月斯托达特的欧洲包机航线公司收购了车队。翌年，对PS01赛车经验有限的阿隆索，在墨尔本参加了他的第一场比赛。

斯托达特认为，阿隆索在墨尔本立即证明了他是一颗冉冉升起的新星。他驾驶着一辆在冬休里匆忙拼凑而成的赛车，在排位赛获得第19名后，正赛里以第12名完赛，排在吉安卡洛·费斯切拉之前。

斯托达特补充说，在阿隆索与雷诺签下2002年的测试合同，准备离开车队之前，他在铃鹿惊人的速度，巩固了他对这位出生在奥维耶多的车手的看法。他解释说，源于对热身阶段“荣耀圈”的误解，让阿隆索抱着全力以赴的心情投入赛季的最后一场比赛。

"2001年在墨尔本的第一场比赛（就证实了我的观点） 。一辆只做了50公里直线测试的赛车，仅此而已，而他榨干了赛车，以第12名完成比赛。"斯托达特说。

"如果你还想要一个例子，那是2001年在铃鹿。那时候我们还有周日上午的热身阶段。一个传统是，如果车手要离开，你就给他轻载油，让他跑一个光荣圈。”

"我对此都同意。周日热身进行时，我被叫去参加车队领队会议。因为某些原因，费尔南多和他的工程师则对跑光荣圈有不同的想法。”

"他们在车里加了燃油，所以费尔南多没有真的跑成他的光荣圈——费尔南多其实很少抱怨，但那次他抱怨了。”

"他直接来找我，而我甚至不知道这事。他说，'我没有生气，但他们给我加了燃油。我说，'听着，我无能为力。很抱歉，费尔南多，我确实说过要给你跑光荣圈。'但费尔南多并不打算就此罢休。”

"如果有人看过那场在铃鹿的比赛，就会发现费尔南多用排位速度跑了53圈。如果大家想知道他有多出色，就去看录像带吧！"

Fernando Alonso, Team Astromega Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

斯托达特说，他第一次认识到作为竞争对手的阿隆索是2000年F3000赛季；澳大利亚人的欧洲飞箭车队的领衔车手马克·韦伯经常与Astromega车队的阿隆索较量。

阿隆索在斯帕进行的最后一场比赛里，在比利时赛道上以几乎领先15秒的惊人表现击败队友Marc Goossens获得杆位。说到那场比赛，斯托达特回答说，他“相当”清楚签下阿隆索能给车队带来的收获。

"2000年，作为在F3000中的竞争对手，我看到了那年他在斯帕的表现，简直是赛车的典范。2000年一整年里，我都有注意到他，但斯帕的那场精彩比赛之后，我就对他念念不忘。”

"但那时候以及跟我们一起工作时，费尔南多很安静，不爱出风头。他只是出场比赛。我看了那场比赛，那天我在他身上看到'这家伙注定要成为世界冠军'，虽然那时他还没坐进F1赛车。而且我说对了，虽然我觉得他应该有四个世界冠军，不止两个。"

翻译/Chloe