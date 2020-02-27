第二轮F1季前测试第二日：维特尔最快，梅赛德斯遇油压故障

虽然维特尔在上午曾因为在5号弯打滑后冲上砂石区并导致了红旗，但是当赛道重新开放后，带着C5配方轮胎做出1分16.841秒，取代Racing Point的兰斯·斯特罗尔坐上时间榜头名。德国人在下午转向了长距离练习，不过他做出的时间被保持到了全天工作结束。

这是2020年季前测试开始至今，法拉利第一次做出当日最快单圈时间，尽管与瓦尔特利·博塔斯在首轮测试里跑出的1分15.732秒仍有一秒的差距。

在那之前，斯特罗尔以C3配方轮胎跑出1分17.118秒。虽然下午出场的皮埃尔·加斯利驾驶AlphaTauri赛车做出当天第二快的时间1分17.066秒，但是加拿大人还是在收工时位居第三名。

尼古拉斯·拉蒂菲成为当天第四快的车手。虽然距离同胞只有0.195秒之差，但这位威廉姆斯新人的最快时间用C5配方轮胎完成。不过，他跑出了当天最多的里程——160圈。

红牛依然没有进行排位赛速度的检验。马克斯·维斯塔潘永C2配方轮胎跑出的时间，排在第六，位列迈凯伦车手兰多·诺里斯以C3配方轮胎做出的时间之后。荷兰人之后是梅赛德斯的瓦尔特利·博塔斯。

相比前一个工作日总共有19名车手出场，今天少了六名。在时间榜上排在最后的则是六届世界冠军汉密尔顿。下午接手赛车的他，主要任务是长距离测试。但是在连续跑了13圈后，因为油压异常而突然停下了赛车，此后一直没能重返赛道。

当天遭遇了今年季前测试开始以来最糟糕的天气。上午的阶段开始时，因为昨夜下雨而依然潮湿，多位车手以半雨胎驶上赛道。虽然之后在太阳的照射下，赛道很快变干，但是全天狂风大作，引来了多位车手出现驾驶失误。

安东尼奥·吉奥维纳兹在4号弯冲出，造成了全天四面红旗中的第一面。之后，博塔斯在5号弯同样跑出赛道，但是避免了撞墙，得以自己返回赛道。反观维斯塔潘同样在5号弯失误后停下了赛车，迫使上午的阶段第二次被中断。

吉奥维纳兹在上午出状况时，只跑了16圈，此后C39赛车就一直留在车库里。直到下午阶段的前一个小时结束前，意大利人才返回赛道。不过，他在三个多小时里总共多跑了76圈，使得全天阿尔法·罗密欧得以纪录了92圈。