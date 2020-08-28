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第二场巴林比赛将使用类似椭圆形赛道结构且为夜赛

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F1确认将在第二个巴林周末使用类似于椭圆形的萨基尔赛道外圈结构，并且届时将为一场完全的夜赛。

根据本周二确定的2020年完整赛历，巴林将在收官阶段举行两场大奖赛，时间分别为11月30日和12月6日。第一场以常规的“巴林大奖赛”的名字命名，而第二场则为“萨基尔大奖赛”。

事实上，前往巴林进行两场比赛的计划早在6月就已经定下，而且当时F1竞赛总监罗斯·布朗透露其中一个周末可以使用外围接近于椭圆形的结构，也就是在4号弯后直接连上13号弯。

本周五，F1确认将按照这个计划来进行第二场巴林的比赛。届时，在该布局下的单圈长度将只有3.543公里，成为赛历上第二短的赛道（仅次于摩纳哥），而比赛里程将达到87圈。

值得一提额是，根据F1技术团队的模拟，排位赛的单圈时间将不到55秒，而比赛中重载油情况下单圈用时也能达到一分钟以内。

此前F1单圈用时最少的纪录，由尼基·劳达在1974年于Dijon举行的法国大奖赛排位赛中创造，时间为58.79秒。而近些年标准赛历上单圈时间最快赛道是奥地利的红牛环。梅赛德斯车手瓦尔特利·博塔斯在今年揭幕战奥地利大奖赛期间做出的杆位圈达到1分02.939秒，排名历史第五。

巴林国际赛车场负责人Sheikh Salman bin Isa Al Khalifa表示，外围的赛道结构从未在国际比赛中使用过，因此将给参赛车队带来新挑战。

考虑到新的单圈实际由常规路段和非常规路段组成，巴林国际赛车场将与巴林汽联、国际汽联进行计时等系统的安装工作，使其达到F1比赛的所有标准。

与此同时，F1方面也宣布作为本赛季倒数第二场比赛，排位赛和正赛的开始时间都将晚于通常巴林比赛的开始时间（排位赛为下午6时，正赛为6时10分）。这意味着在新加坡夜赛无法举行的情况下，这将是2020年唯一完全在夜幕下进行的比赛。

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Author Frankie Mao

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