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Formula 1 / 测试报告

第一轮巴塞罗那测试第一日：汉密尔顿最快，维特尔生病

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第一轮巴塞罗那测试第一日：汉密尔顿最快，维特尔生病
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2020年2月19日 下午5:08

刘易斯·汉密尔顿在2020年季前测试首日一马当先，并且与他的梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯为车队包揽前二名。

博塔斯承担了梅赛德斯上午的驾车工作，并且在午休前以1分17.313秒的最快时间位居时间榜第一。卫冕冠军汉密尔顿在下午接手赛车后，在还剩两个小时左右时，以C2配方轮胎刷出了1分16.978秒。余下的时间里，英国人的标杆时间没有被打破，并且领先队友0.337秒。
单圈时间上仅次于梅赛德斯的，是Racing Point车队。塞尔吉奥·佩雷兹在上午驾驶RP02赛车跑出1分17.375秒，当时位居第二。虽然墨西哥人下午把赛车交给了兰斯·斯特罗尔，但是除了汉密尔顿之外，没有其他人超越他的时间，就此成为当天第三快的车手。
马克斯·维斯塔潘落后下午提高了个人时间，但是仍与佩雷兹相差了不到0.2秒。荷兰人在下午的阶段里两次在赛道上遇险，先是午休过后出场不久在13号弯的缓冲地带停下，之后在最后一个之字弯再次打滑。尽管如此，他还是成为头一天里程数最多的车手，一共跑了168圈。
承担AlphaTauri第一天工作的丹尼尔·科维亚特仅比维斯塔潘慢了0.1秒多，并且领先代表迈凯伦出场的卡洛斯·塞恩斯。西班牙人驾驶MCL35赛车同样跑出“160+”的里程数。
雷诺同样选择轮换车手。下午出场的丹尼尔·里卡多驾驶雷诺R.S.20赛车做出的时间，与塞恩斯只有0.031秒的差距。不过，他刚好位列新队友埃斯特班·奥康身前。
威廉姆斯告别了2019赛季的阴影，迎来良好的开局。继乔治·拉塞尔驾驶FW43赛车在上午第一个出场并完成73圈后，下午登场的新人尼古拉斯·拉蒂菲也跑了60多圈，为车队总共收获了接近140圈的数据。拉塞尔的个人最快时间名列当天时间榜第九，比第十名的斯特罗尔快乐仅仅0.014秒。
由于塞巴斯蒂安·维特尔感觉身体不适，法拉利临时更换了安排，由查尔斯·莱克勒克负责第一天的工作。摩纳哥人驾驶SF1000赛车总共完成了132圈，但是个人最快时间只排在第十一位。
本赛季新秀拉蒂菲在时间榜上领先阿尔法·罗密欧替补车手罗伯特·库比卡、哈斯车队的凯文·马格努森和阿尔法的安东尼奥·吉奥维纳兹。
今年的首个测试日没有出现红旗，而且除了维斯塔潘的停车和打滑之外，赛道上没有其他明显的状况

Pos Driver Team Time
1 Hamilton Mercedes 1m16.976s
2 Bottas Mercedes 1m17.313s
3 Perez Racing Point 1m17.375s
4 Verstappen Red Bull 1m17.516s
5 Kvyat AlphaTauri 1m17.698s
6 Sainz McLaren 1m17.842s
7 Ricciardo Renault 1m17.873s
8 Ocon Renault 1m18.004s
9 Russell Williams 1m18.168s
10 Stroll Racing Point 1m18.282s
11 Leclerc Ferrari 1m18.289s
12 Latifi Williams 1m18.382s
13 Kubica Alfa Romeo 1m18.386s
14 Magnussen Haas 1m18.466s
15 Giovinazzi Alfa Romeo 1m20.096s
 
 
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