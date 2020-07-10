穆杰罗、索契加入更新版2020年F1赛历

上周末，2020赛季已经按照此前发布的八场欧洲赛事的赛历揭幕。在本周末完成在奥地利红牛环的第二场比赛之后，接下来将前往匈牙利亨格罗林、英国银石（2场）、西班牙巴塞罗那、比利时斯帕和意大利蒙扎。

穆杰罗的比赛将在9月13日举行，紧接着蒙扎之后的那个周末，与斯帕形成“三连赛”。赛事将以“Formula 1 Gran Premio Della Toscana Ferrari 1000 2020 Mugello”的正式名字命名，在回馈穆杰罗所在地区的同时，也庆祝法拉利第1000场里程碑。

在那之后，F1将按原有日期，前往俄罗斯索契进行原定于9月27日的大奖赛。而且，索契的推广方明确表示比赛将向观众敞开大门。

“赛事上座率每年保持很好的水平，我们相信今年的困难不会给赛车迷带来特别的阻碍，”俄罗斯大奖赛推广公司ANO“ROSGONKI”的首席执行官Alexey Titov表示，“我们正在非常仔细地进行准备，来安全地迎接观众，并且期待在奥林匹克公园见到每个人。”

F1方面仍然目标在今年之内完成15-18场大奖赛，包括处于待定状态的越南、中国、美国、墨西哥、加拿大和巴西。然而，考虑到新冠肺炎疫情仍然在全球范围内存在诸多不确定因素，本次赛历更新只确定了两场比赛。

中国大奖赛方面一直与F1管理公司就赛事日期保持沟通，希望在今年晚些时间，可以确保所有人员安全的情况下，在上汽国际赛车举行比赛。

可以理解的是，尽管中国国家体育总局在近日发布的《科学有序恢复体育赛事和活动推动体育行业复工复产工作方案》中提及“除北京冬奥会测试赛等重要赛事外，今年内原则上不举办其他国际性体育赛事和活动”，但是并没有为包括F1在内的国际重大赛事完全关上大门。

与此同时，之所以办赛可能性很大的葡萄牙波尔蒂芒赛道没有出现在这份更新的赛历上，也是考虑到多场比赛目前无法定夺。

据悉，德国的霍根海姆原本是替补办赛方案的首选，但是鉴于10-11月的天气，或许无法在气温较低的情况下办赛。因此，地理位置更加靠南、位于阿尔加夫的波尔蒂芒或在更晚些的时候加入。