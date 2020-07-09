穆杰罗将在更新版F1赛历中占据一席之地

法拉利拥有的穆杰罗赛道已经预留了9月13日的空档。如比赛成行，它将紧接着斯帕和蒙扎形成“三连赛”。

人们相信，对于比赛的命名将回馈托斯卡纳当地地区对于比赛的支持。就如本周的第二场红牛赛道的比赛着力于凸显斯蒂利亚省东道主的身份一样。

索契举办的俄罗斯大奖赛已确定将在原定的9月27日举办。受疫情影响，此前组织方暂停了门票销售，但目前销售和宣传工作已陆续恢复。此举也表明，俄罗斯或有望成为2020年首批允许观众现场观赛的分站之一。

鉴于目前的疫情发展，加拿大大奖赛紧接着俄罗斯举办的希望已相当渺茫。考虑到天气因素，10月初是唯一一个现实的窗口，但葡萄牙的波尔蒂芒赛道将有望填补这一空缺。

在全新修订的赛程表上，中国和越南预计将被安排在10月底举办。越南的疫情在最近几周内已经有所缓和。人们曾认为河内的组织方计划将首秀延期至2021年，而不是在五六个月时间内举办两场比赛，但最近当地政府表达了对于比赛的支持。

相比之下，中国的计划可能还会受到中国国家体育总局本周发表的一份声明的影响。该声明表示，“除2022年北京冬奥会测试赛等重要赛事外，今年内原则上不举办其他国际体育赛事和活动。”

据悉F1即将发布的赛程将涵盖9月至10月的比赛，而11月的大部分时间暂时仍是开放状态。美国、墨西哥和巴西的比赛还没有正式推迟或取消，但这三场比赛能否举办存在巨大的悬念。如果加拿大取消，将意味着2020年美洲的比赛或将“全军覆没”。

没有意外，本赛季将以11月29日和12月6日巴林的两场比赛，以及随后12月13日的阿布扎比站收官。

伊莫拉和霍根海姆仍处于待命状态。在当地天气条件允许的情况下，这两条赛道被认为可填补任何空缺。

翻译/小飞侠