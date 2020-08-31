穆杰罗将允许限量F1车迷现场观赛

作为F1抗击新冠肺炎的举措之一，本赛季迄今为止的所有比赛均以“闭门”的方式举行。同时被允许进入围场的人员数量也大幅减少。

F1官员们一直希望从秋季开始让车迷们重返赛场。但本周末的比利时大奖赛和下周的意大利大奖赛都已确认不会对公众开放。

不过，目前穆杰罗已经正式确认下个月举办其首场F1大奖赛时，将面向车迷开放，尽管观众人数将大幅减少。

届时，托斯卡纳大奖赛将开放三个看台，每天将有2880张门票出售。

“在为期三天的大奖赛期间，每天可以有2880名观众现场观赛。其中包括Tribuna Centrale的1000个位置以及Tribuna Materassi看台的1000个位置。”一份穆杰罗发表的声明中写道，“此外，880张Tribuna 58看台的专属门票将面向法拉利俱乐部的会员独家发售。”

“由穆杰罗赛道提交的一份详细的操作计划，已经获得了托斯卡纳地区的批准。它包含了在办赛场景下所有应对疫情的措施，以确保所有参赛者的最大安全。

“门票将于9月1日(星期二)开始发售。”

这场比赛将是法拉利作为车队参与F1的第1000场大奖赛。意大利制造商也将享有该站赛事的冠名赞助。

同时F1也计划向车迷开放9月底的俄罗斯大奖赛。索契的推广方希望能让大约3万名观众入场，尽管这一规模只有往年观众人数的一半左右。

另外据了解，将于10月在阿尔加夫国际赛车场举行的葡萄牙大奖赛的目标是允许5万到6万名车迷参加。

此外，目前正在进行评估的巴林 “背靠背”的比赛也有意对车迷开放。但作为本赛季收官站的阿布扎比仍计划以“闭门”的方式进行。

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