科维亚特承认留在F1前景不妙，但仍会“坚持奋战”

外界有猜测称，如果角田裕毅在下个月巴林的F2收官站中获得足够的超级驾照积分，那么AlphaTauri明年将为他提供一个F1正式车手的席位。

这一决定可能会使得科维亚特在F1“失业”。鉴于如今塞尔吉奥·佩雷兹和尼科·霍肯伯格等经验丰富的车手都在寻找席位，留给俄罗斯人的机会非常有限。

但在艾米利亚-罗马涅大奖赛上取得第四，包括在Piratella弯外侧上演超越查尔斯·莱克勒克的出色表演后，科维亚特表示自己只有通过充分的表现才能确保未来在F1中占有一席位置。

“我不会妄想事情会很困难，”谈到2021年留在AlphaTauri的可能性时，俄罗斯人表示，“但事实上，机会肯定非常渺茫。”

“显然红牛有他们的年轻车手计划，这个计划必须发挥作用，必须得到推动。它一直都是这样的，我不明白为什么它应该为我改变。但我得到了这个机会，并且还有比赛要继续。

“正如你在上一场比赛中看到的，那是一场很出彩的比赛。有了这种表现，它会永远成为你的财富，带给你积极的影响。

“坚持奋战到最后一刻相当重要，它将永远被牢记，永远是一个加分项。而且，你永远不知道红牛内部会发生什么。这是我唯一关注的事情。”

科维亚特坦言，自己已经把对未来的担忧抛诸脑后，因为他知道过多地考虑明年对他没有任何好处。

“思考多余的对我没有帮助，”他表示，“我知道我明年很有可能不在这里了。”

“在伊莫拉，我没有想过这些，我为车队取得了一个好成绩。我只会考虑如何为自己和车队做到最好。而且，特别是因为我们仍然有很大的机会在积分榜上提升一个名次。”

科维亚特补充表示，今年尼科·霍肯伯格再次重返F1成为“超级替补”的案例，也证明了为什么车手们总是需要全力以赴。

“这是一个很好的例子，”他说，“特别是在这个时代，这个疫情大流行的时代，你永远不知道会发生什么。”

“做好准备总是很重要的。你希望车队对你有个好印象，就需要一直努力。无论如何，我都会这么做，今年更是如此。即使所有这些谣言围绕着我的未来，我仍然会如期参加周末的比赛，车队知道我会有所表现。”

“也许有人会因此受到很大影响，但我不会。与过去相比，我在这方面进步了很多。在过去，这些事情可能会对我产生很大的影响。但现在，老实说，我没有受到影响。所以在每一个比赛周末，我都会竭尽自己的全力。”

翻译/小飞侠

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