科拉平托取代萨金特代表威廉姆斯参加2024剩余赛季

威廉姆斯宣布由阿根廷新秀弗朗哥·科拉平托替换表现不佳的洛根·萨金特，参加从本周末蒙扎开始的2024赛季余下九场。

本赛季没有任何积分入账的萨金特，在夏休期结束后于赞德福尔特进行的荷兰大奖赛第三节自由练习里发生重大撞车，浪费了车队刚刚启用的升级套件。在“预算帽”规则之下，如此不必要的车损给财政带来压力，最终影响赛车研发升级。

此前，威廉姆斯已经在评估赛季中更换车手的可行性，上周末的事故让领队詹姆斯·瓦尔斯下定决心对第二辆赛车做出调整。不过，英国车队既没有选择梅赛德斯替补车手米克·舒马赫，也没有向红牛替补廉姆·洛森抛出橄榄枝，而是提拔了自己的年轻车手科拉平托。

这位21岁的车手将成为2001年圣马力诺大奖赛后，23年来第一位参加大奖赛的阿根廷车手，而他的前辈同胞卡洛斯·路特曼的F1生涯最后三年（1980-1982）正是在威廉姆斯度过。

科拉平托在2022和2023年参加了两个赛季F3，并在后一年获得年度第四。今年他在加入威廉姆斯车手学院的同时升入F2。尽管前三轮表现差强人意，但在伊莫拉冲刺赛里收获胜利，也在巴塞罗那和红牛环的两场主赛里名列第二。

上赛季结束后的阿布扎比年轻车手测试里，科拉平托第一次驾驶了F1赛车，今年英国大奖赛期间，他也为英国车队在FP1中出场。

“在赛季中期更换车手可不是一个轻率的决定，但我们相信这将为威廉姆斯在本赛季剩余时间里争夺积分创造最好的机会，”瓦尔斯在威廉姆斯的声明中表示。“我们刚刚对赛车进行了大幅升级，需要在异常激烈的中游竞争中最大限度地把握每一次得分机会。”

“我们也相信威廉姆斯车手学院对年轻车手的投资，弗朗哥将得到一次绝佳的机会，在本赛季最后九轮比赛中展示他的能力。这对洛根无疑是非常艰难的，他在威廉姆斯一直竭尽全力，我们要感谢他的辛勤工作和积极态度。洛根仍然是一位非常有天分的车手，我们将支持他继续未来的赛车生涯。我知道弗朗哥拥有出色的速度和巨大的潜力，我们期待他在F1的表现。”

科拉平托成为本赛季第二个临时获得比赛机会的F2车手。赛季初在沙特阿拉伯，奥利弗·比尔曼顶替因阑尾炎接受手术的卡洛斯·塞恩斯参赛并且获得了积分。尽管这位英国年轻车手在F2赛季成绩平平，但被哈斯任命为2025赛季正式车手，而他坦言吉达的表现起到了重大影响。

在银石完成F1周末首次亮相后，科拉平托曾说那对阿根廷有着重要的意义。此次获得代表威廉姆斯参加正赛的机会后，他明白其中的意义和难度。

“能与威廉姆斯首次参加比赛让我深感荣幸——这是梦想成真的意义。车队拥有辉煌的历史，并且肩负着重回前排的使命，我迫不及待地想参与其中。在赛季中期加入F1将是一个巨大的学习过程，但我愿意迎接挑战。我将全神贯注，尽我所能地努力，与亚历克斯（阿尔本）和车队一起争取成功。”

由于威廉姆斯已经为2025赛季签下了塞恩斯，科拉平托没有可能在明年继续为威廉姆斯参赛。但是，近期也有传言将这位阿根廷车手与明年索伯第二个车手席位联系起来，他在最后九场比赛里的表现必然将受到密切关注。