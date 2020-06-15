科威尔即将离任，梅赛德斯重组引擎部门管理层

科威尔在梅赛德斯-AMG高性能动力总成（HPP）公司已经工作了16年，并从2014年起担任主管角色。

过去六年里，梅赛德斯赢了所有12个世界冠军头衔，科威尔主持的V6涡轮增压混合动力单元的开发工作起到了“关键作用”。

本周一，六届世界冠军制造商宣布了科威尔将于7月初离任的消息，事实上他在年初就表达了离开的意愿。

除了F1引擎之外，HPP同时负责梅赛德斯的FE项目以及其他动力总成的开发，包括引人注目的梅赛德斯-AMG One终极跑车项目。而德国制造商已经在评估之后，决定以新的高级管理团队来主导引擎部门。

根据车队介绍，Hywel Thomas将出任HPP新一任总经理并且全权负责F1动力单元事务，Adam Allsopp将担任动力系统总监，Richard Stevens作为运作总监，Ronald Ballhaus成为商业及IT总监。

梅赛德斯相信“这个新结构将使得公司在未来几年里在三个关键项目交出成绩来达到尽可能高的标准：F1动力单元、电动方程式动力总成和梅赛德斯-AMG One动力总成的开发和制造。”

梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫相信，新的管理结构能够在科威尔离任后继续取得出色的业绩，而且以在F1和FE双线成功为目标。

“我们的理念一直是，一支胜利之师是动态的组织，变化是每个公司发展的自然组成，”沃尔夫表示，“我特别满意的是基于在Brixworth团队的深度，我们能齐心协力创建一个新的领导结构。这让我们面对未来几年处于非常强势的位置，我们目标在F1和FE设立新的标杆。”

科威尔将协助HPP完成过渡，并且在梅赛德斯-奔驰的一项未来计划中担任顾问角色至少直到2021年初。这就意味着他在“寻求新的工程业务挑战”之前，至少未来半年里不能在德国制造商的竞争对手履职。

值得一提的是，这是梅赛德斯成为F1新霸主之后，从其体系中离开的第二位功勋人物。去年9月，德国车队宣布原本已经从工程总监职务退居幕后担任技术顾问的阿尔多·科斯塔，会在今年加入意大利底盘制造商Dallara。