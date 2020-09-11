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离开Racing Point在即，佩雷兹理解“F1这个疯狂世界”

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离开Racing Point在即，佩雷兹理解“F1这个疯狂世界”
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塞尔吉奥·佩雷兹表示，如果Racing Point早些让他知道打算与塞巴斯蒂安·维特尔签约，那么他就能早些为2021年做准备。

在维特尔与Racing Poin的传闻在持续四个月后，双方终于在托斯卡纳大奖赛前达成了2021年起的合作协议。

佩雷兹在周三晚间发布了离队声明之后，Racing Point在周四一早公布了维特尔将在明年加入其全新的阿斯顿·马丁F1车队项目。

墨西哥人已经在银石基地效力了七年，从前身印度力量到之后他参与拯救的Racing Point。期间，他5次为车队登上领奖台，更在2016和2017赛季获得“第二级别”最高的车手年度排名。因此在个人声明中，他坦言有点“受伤”，并且还对2021年还没有“B计划”。

佩雷兹透露，直到本周三他才知道车队的决定。“昨天我收到劳伦斯的电话。他告诉我他们打算改变计划。”

“没人告诉我任何事，但是我已经知道并且弄明白了一些情况。最终的确认是昨天的到的。这没问题——与车队一起七年了。天下没有不散的筵席，我们依然有九场比赛可以让彼此感到非常骄傲。”

昨天出席车手新闻发布会时，当佩雷兹被问到是否对车队没有更早让他知道情况感到失望时，回答说：“我不会说在那方面感到失望，因为显然我理解车队是在进行协商，他们花的时间比我以为的更久。

“可能更加清楚一点会对我的未来有点帮助，因为那样我就可能想一下B计划，尽管可能没有任何改变。我已经在这个圈子里足够久了……这是这个叫作F1的疯狂世界的一部分。”

有关维特尔的传闻，早在今年5月法拉利宣布不会与他在明年继续合作后，就已经开始流传。然而，原本与车队签约至2022年的佩雷兹一直相信自己会留在车队，尤其是当他从感染新冠病毒中一复出，立即在巴塞罗那取得出色的成绩之后。

 

“那是当是我收到的回馈，车队想留下我等等，”墨西哥人解释说。“幕后有一些对于合约等事情的商讨，我不打算透露，因为我认为那些是车队与我之间的事情。但是我们一起处理了合约里的几件事情，而他们昨天正式告诉我，我不会继续效力车队。我没有预料到，但事已至此。”

 

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