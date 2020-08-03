离合器螺栓故障导致霍肯伯格无缘英国大奖赛

Racing Point初步认为尼科·霍肯伯格在英国大奖赛前遭遇的赛车故障是有离合器系统上的螺栓断裂引起的，而车队目前无法确定由谁参加70周年大奖赛。
霍肯伯格顶替感染新冠病毒的塞尔吉奥·佩雷兹，代表Racing Point参加英国大奖赛。但是在周日比赛即将开始前，他的赛车却无法发动引擎，令他无法驶上发车区，从而投入比赛。
“看上去是一颗螺栓断掉后落在离合器壳内，”Racing Point领队奥马尔·萨弗诺尔在赛道说，“那颗螺栓挂住了，因此不让内燃机转起来。螺栓掉下去的地方，卡住了，所以我们无法打着引擎。”
萨弗诺尔表示，出问题的部件不是车队自己打造的，而是作为离合器的一部分，由其供应商梅赛德斯车队或其高性能动力部门（HPP）提供。而在没有彻底检查的情况下，车队无法确认螺栓断裂的具体原因，而一种可能是拧过了头。
霍肯伯格在上周四下午才接到萨弗诺尔的电话，当天夜里就从德国感到英格兰，连夜进行准备。为此，原本今年没有得到F1席位的德国人，放弃了原本要参加的GT测试。
他在完成周五两节自由练习之后，形容自己度过了“疯狂又混乱”的24小时。而连发车区也没能驶上之后，他自嘲这样的结局与疯狂的回归相匹配。
尽管如此，萨弗诺尔对霍肯伯格这位“临时工”的表现大加赞赏。
“能跑一场比赛的话原本会对尼科非常有用，不幸的是他没能参加比赛，”他说道，“我认为他做得很出色，他在最后一刻才赶过来，从零开始，他没有进行过冬季测试，完全不理解这辆赛车——他跟他以前驾驶过的赛车完全不同，而且用的是不同的动力总成。”
“车队跟他在这里效力时没太大变化，但是他的工程师是新的，他原来的工程师在负责兰斯的赛车。不过余下的伙计们都是他以前密切合作的，所以他完成了很出色的工作。
“这是个严峻的学习过程，以他的排位结果来说，他做得很好，很遗憾他没能投入比赛。”
当前，由于国际汽联和英国卫生系统防疫标准的差异，Racing Point无法确定是否继续由霍肯伯格参加本周末仍在银石举行的70周年大奖赛，还是佩雷兹能够及时回归。
佩雷兹第一次核酸检测的结果，在国际汽联的标准下属于“不确定”，而那是在上周三完成。萨弗诺尔指出，如果采用英格兰国家卫生机构的标准，墨西哥人第一次的检测结果已经是阳性。并且，英国政府在上周四才把原来的隔离7天规定修改为10天。
由于佩雷兹是第一位感染新冠病毒的车手，国际汽联和F1也没有先例可循。如果必须遵守办赛国的防疫章程，那么即使佩雷兹下一次检测结果为阴性，他恐怕也无法赶上70周年大奖赛。
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|Frankie Mao