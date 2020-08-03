离合器螺栓故障导致霍肯伯格无缘英国大奖赛

霍肯伯格顶替感染新冠病毒的塞尔吉奥·佩雷兹，代表Racing Point参加英国大奖赛。但是在周日比赛即将开始前，他的赛车却无法发动引擎，令他无法驶上发车区，从而投入比赛。

“看上去是一颗螺栓断掉后落在离合器壳内，”Racing Point领队奥马尔·萨弗诺尔在赛道说，“那颗螺栓挂住了，因此不让内燃机转起来。螺栓掉下去的地方，卡住了，所以我们无法打着引擎。”

萨弗诺尔表示，出问题的部件不是车队自己打造的，而是作为离合器的一部分，由其供应商梅赛德斯车队或其高性能动力部门（HPP）提供。而在没有彻底检查的情况下，车队无法确认螺栓断裂的具体原因，而一种可能是拧过了头。

霍肯伯格在上周四下午才接到萨弗诺尔的电话，当天夜里就从德国感到英格兰，连夜进行准备。为此，原本今年没有得到F1席位的德国人，放弃了原本要参加的GT测试。

他在完成周五两节自由练习之后，形容自己度过了“疯狂又混乱”的24小时。而连发车区也没能驶上之后，他自嘲这样的结局与疯狂的回归相匹配。

尽管如此，萨弗诺尔对霍肯伯格这位“临时工”的表现大加赞赏。

“能跑一场比赛的话原本会对尼科非常有用，不幸的是他没能参加比赛，”他说道，“我认为他做得很出色，他在最后一刻才赶过来，从零开始，他没有进行过冬季测试，完全不理解这辆赛车——他跟他以前驾驶过的赛车完全不同，而且用的是不同的动力总成。”

“车队跟他在这里效力时没太大变化，但是他的工程师是新的，他原来的工程师在负责兰斯的赛车。不过余下的伙计们都是他以前密切合作的，所以他完成了很出色的工作。

“这是个严峻的学习过程，以他的排位结果来说，他做得很好，很遗憾他没能投入比赛。”

当前，由于国际汽联和英国卫生系统防疫标准的差异，Racing Point无法确定是否继续由霍肯伯格参加本周末仍在银石举行的70周年大奖赛，还是佩雷兹能够及时回归。

佩雷兹第一次核酸检测的结果，在国际汽联的标准下属于“不确定”，而那是在上周三完成。萨弗诺尔指出，如果采用英格兰国家卫生机构的标准，墨西哥人第一次的检测结果已经是阳性。并且，英国政府在上周四才把原来的隔离7天规定修改为10天。

由于佩雷兹是第一位感染新冠病毒的车手，国际汽联和F1也没有先例可循。如果必须遵守办赛国的防疫章程，那么即使佩雷兹下一次检测结果为阴性，他恐怕也无法赶上70周年大奖赛。