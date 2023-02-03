福特宣布2026年重返F1

载入语音播放

福特曾在2000至2004年以当时其拥有的捷豹品牌参加F1，并贴标考斯沃斯制造的引擎。二十年后，美国公司宣布将在2026年这项运动实施新的动力单元规则时重返大奖赛赛道。

尽管福特只表明了参赛事宜，没有提及合作对象，但一切迹象表明，他们将与红牛联手，并且应该为红牛和AlphaTauri提供引擎。值得一提的是，当年奥地利公司正是从福特手里买下车队后，从2005年开始参赛。

去年12月，Motorsport.com就率先披露了福特与红牛合作的消息，而且最早可能在2023赛季开始之前对外宣布。当时红牛与保时捷的潜在合作已经夭折。

谈及福特重返F1，执行主席比尔·福特表示：“这是福特赛车故事中激动人心新篇章的开始，这个故事始于我曾祖父赢得的一场比赛，那促成我们建立了公司。福特将重返赛车运动的巅峰，将福特悠久的创新、可持续发展和电气化的传统带到世界上最引人注目的舞台之一上。”

福特公司承认，F1在自由传媒收购之后的繁荣发展，特别是在美国市场的壮大，以及2026年动力单元规则中电能的作用，是其决定重返大奖赛的两大关键因素。

F1首席执行官斯蒂法诺·多梅尼卡利对福特即将加入表示欢迎。意大利人说：“今天的新闻是福特将从2026年开始加入F1，这对这项运动来说非常好。我们很高兴看到他们加入已经参加F1的那些了不起的汽车合作伙伴的行业。福特是一个全球品牌，在赛车和汽车界拥有着令人难以置信的传统，他们看到了我们的平台所拥有的全世界超过5亿车迷的巨大价值。”

“我们承诺在2030年实现净零碳，并从2026年起在F1赛车中引入可持续燃料，也是他们决定加入F1的一个重要原因。我们相信，我们的运动提供了与其他运动不同的机会和影响力。我们迫不及待地希望福特的标志从2026年起在F1的标志性赛道上驰骋。”

Jos Verstappen, Stewart-Ford SF02 Photo by: Motorsport Images

福特是F1历史上最成功的制造商之一，赢得过10个制造商锦标赛冠军和13个车手锦标赛冠军，拥有115场胜利纪录，而其与考斯沃斯合作的DFV引擎曾经叱咤风云。

国际汽联主席穆罕默德·本·苏拉耶认为，福特的参赛决定证明了2026年F1引擎规则改革是明智的。

“很少有制造商像福特那样拥有如此著名的赛车运动历史，所以看到他们回到国际汽联一级方程式世界锦标赛是个好消息，”他说，“这进一步说明了2026年动力单元规则的成功，其核心是对可持续性和观赏性的承诺，当然，更多来自美国的兴趣，对于世界顶级汽车运动赛事的持续发展非常重要。”

当前，虽然红牛的动力单元由其自己成立的动力系统公司运作，但仍然得到本田的技术支持。尽管日本制造商也出现在2026年引擎供应商报名名单里，但据悉届时福特将为红牛和AlphaTauri提供动力单元，并且双方的合作将很快展开。