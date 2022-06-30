皮盖向汉密尔顿致歉，但坚称从无歧种族歧视之意

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前世界冠军皮盖在去年的一次播客节目中点评汉密尔顿与马克斯·维斯塔潘的银石撞车事故时，使用了巴西葡萄牙语中带有贬义色彩的词汇。近日，他在节目中的言论被流传开，立即在赛车行业内掀起风波。

F1官方、国际汽联、汉密尔顿效力的梅赛德斯车队向这位七届世界冠军表示声援，而英国车手也公开回应称“陈旧的思想”需要被改变。他写道：“这不仅仅是语言问题。这些陈旧的心态需要改变，在我们的运动中没有容身之处。我的一生都被这些态度包围，并且成为瞄准的对象。已经有足够的时间来学习。现在是采取行动的时候了。”不仅如此，他还用葡萄牙语写道“让我们专注于改变思想（vamos focar em mudar a mentalidade）”。

该事件持续发酵之后，皮盖在本周三发表了一份声明， 他“想澄清媒体上流传的关于我去年在采访中所做评论的故事。

“我所说的话考虑得不周到，我不为此辩护，但我要澄清的是，使用的词在巴西葡萄牙语中被广泛且基于历史地作为'人'（guy）或'人'（person）的同义词使用，而且我从未想过要冒犯。

”我绝不会使用在某些翻译中我被指责的那个词。我强烈谴责任何认为我使用那个词的目的是为了贬低一位车手肤色的说法。我向任何受到影响的人全心全意地道歉，包括刘易斯，他是一位令人难以置信的车手。但是，现在在社交媒体上流传的一些媒体的翻译并不正确。

“歧视在F1或社会中没有容身之处，我很乐意澄清我在这方面的想法。“

就在皮盖的事件之前，爱沙尼亚车手尤里·维普斯因为在互联网上发表了不雅言论，遭到了红牛青年车手项目除名。尽管Hitech GP车队允许他继续参加本赛季的F2锦标赛，但系列赛官方表示将严肃地观察这位年轻车手地举止。

近年来，汉密尔顿积极参与反对种族歧视和 推动赛车行业多样性、包容性的相关运动。去年，他与多方合作发起了“汉密尔顿委托”（Hamilton Commission）调查研究，用于理解和分析赛车运动缺乏多样性的状况，之后他还成立了Mission 44慈善基金，以便支持来自少数族裔群体的年轻人学习工程学或从事赛车行业。