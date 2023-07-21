皮亚斯特雷帮助诺里斯达到了新高峰

在英国大奖赛中，皮亚斯特雷以超出预期的表现取得了第四名这一自己在F1中的最好成绩，其队友诺里斯则排名第二。在经历了上半赛季的挣扎后，这不仅对于迈凯伦和其全新的升级套件来说是一项突破性的成绩，同时对于作为新人的皮亚斯特雷也是莫大的鼓舞。

去年夏天，迈凯伦竭尽所能从Alpine争取到了皮亚斯特雷的加盟。而如今获得高度好评的澳大利亚小将无疑已经回报了英国车队给予的信任。同时斯戴拉表示，这位2021年F2冠军对于诺里斯也产生了积极的影响。

“奥斯卡的表现非常出色，如果你把他视作一位菜鸟的话，”斯戴拉表示，“他立刻就能上手，即使在练习赛中，速度也很快。”

“这也让两位车手产生了一些协同效应，因为双方都可以看到彼此可以改进的地方。这同时提高了他们的表现。因此，我们不仅对此印象深刻，并且拥有两位有竞争力的车手也会带来净效益，因为两者都能受益。”

Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

在Alpine担任预备车手一年后，皮亚斯特雷的赛车技术被认为尚有提升的空间。但这位22岁小将娴熟的比赛技巧在银石赛道上得到了充分展示，他把梅赛德斯车队的乔治·拉塞尔挡在了身后，只因为一辆不合时宜的安全车最终失去了首次登上领奖台的机会。

“我认为我们已经见识到了奥斯卡能够展现的速度。在银石赛道上他展现了自己的赛车技巧，”意大利人补充道。

“他在激烈的比赛中保持轮胎抓地力的能力，干净利落的驾驶，以及在安全车后用硬胎重启比赛的能力，都立刻展现了出来。”这是无比成熟的比赛技巧，对于一位如此年轻的车手来说，这令人印象深刻。”

在英国大奖赛中，皮亚斯特雷使用了诺里斯在奥地利首次使用的升级版套件，但并未使用只有英国人在银石使用的新前翼。

迈凯伦将在匈牙利令澳大利亚人的赛车达到与诺里斯相同的规格，同时在赛季中为MCL60引入更多升级，从而实现提高下压力水平和效率的目标。

翻译/小飞侠