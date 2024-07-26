皮亚斯特雷坚信匈牙利首胜是“应得的”

亨格罗林比赛的下半段，在皮亚斯特雷和诺里斯以前二名领跑的情况下，迈凯伦在第二轮进站时让位置靠后的英国人先进站，以防止身后马克斯·维斯塔潘晚进站做overcut，但这使得皮亚斯特雷换胎后被先进站的队友undercut。

比赛尾声阶段，当迈凯伦需要诺里斯把第一名还给皮亚斯特雷时，英国人没有在第一时间执行车队的安排，而且在与工程师威尔·约瑟夫的沟通中表现得犹豫，尽管最终他还是让队友通过，成全了后者首次赢得大奖赛胜利。

皮亚斯特雷2023年开始参加F1，并在赛季末赢得了卡塔尔冲刺赛。这位2001年出生的澳大利亚人今年在摩纳哥和奥地利都获得了第二名。虽然布达佩斯最后阶段的发展并非赢得比赛的常见方式，但皮亚斯特雷相信他完全配得上——事实上迈凯伦曾在1997年通过车队指令让米卡·哈基宁收获个人首个分站胜利，而1998和1999年这位芬兰车手两度夺得车手世界冠军。

“对我来说，我觉得这是我应得的，我肯定不觉得这是赠予我的或者类似的。这并不是说没有事情我不能做得更好，”皮亚斯特雷在比利时大奖赛前说。“说到底，我在比赛开始的时候让自己处于很好的位置上。如果我们当时真的在比赛，我们就不会那样（顺序）进站。所以，我认为这是我应得的。”

Zu früh: Piastri und Norris stellen sich gegen Nummer-1-Diskussion Photo by: Motorsport Images

时隔几天后，诺里斯回顾匈牙利的事件时承认，车队和他自己原先都应该处理得更好。

“从车队和个人角度是否可以处理得略有不同？是的，绝对可以，"诺里斯说。“我认为从某些方面来说，我们原本现在不用进行这个对话。”

“无论外人怎么想，对发生的事情有什么看法以及我应该做什么、不应该做什么，诸如此类的，我都不介意。但重要的是我本可以做的事情：奥斯卡的F1首场胜利被我掩盖了，这让我感到很不光彩。”

虽然迈凯伦前一次包揽前两名就在2021年，但车手阵容和领队已经换人。诺里斯继续说：“事实是我们取得了1-2名，然而这在赛后几乎没有被提及。”

“这是我感觉比较糟糕的地方。但我们已经讨论过了，我们已经说过了。双方都可以做得更好一点，做得不同一点。这对我们几乎不是好事，但取得这样的成绩是一个很好的时刻，我们从中吸取了教训，希望下次能做得更好。”

迈凯伦领队安德列亚·斯戴拉在布达佩斯赛后对车队的处理做了详细的解释。皮亚斯特雷认为车队将继续贯彻执行其已经定下的两辆赛车的“交战原则”，让他们据此继续互相比赛。

“当然我们仍然为车队比赛，”澳大利亚车手说到。我们也许以前没有面对过1-2名的情景，但我们多次在赛道上非常接近，并且接近领奖台。这次特定的情况相当不同，可能我们之前没有完全讨论过，但我认为有一种期待是，我们会强硬但公平地较量，永远不会碰撞。”

“我们一直记着某些策略决定是为了车队的目标，就像第二次进站的时机。如果我们全力互动比赛，后面没有需要担心的人，那么进站的顺序就会完全不u一样。但我们当时有赛车需要担心，那是为什么我们换了（进站）顺序，并又换了回来。”

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, and the McLaren trophy delegate with the trophies on the podium Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

在匈牙利获胜之后，皮亚斯特雷成为本赛季第七位获得比赛冠军的车手，积分达到149分，相差位居第二的诺里斯40分。而英国人目前落后领跑的马克斯·维斯塔潘76分。荷兰人在本赛季前九场比赛里赢了七次，但已经连续三场不胜，而红牛RB20赛车当前表现不稳定，以至于迈凯伦被广泛认为拥有目前赛道上最有竞争力的赛车。而迈凯伦在制造商年度积分榜上相差第一名的红牛51分。

加上本周末的斯帕，2024赛季还有11场比赛。按当前形势发展，不排除迈凯伦与红牛争夺两个世界冠军。鉴于诺里斯积分更加接近维斯塔潘，已经约瑟夫在亨格罗林比赛中就告诉他的车手，要想争夺世界冠军，需要队友和车队饿支持。

对于这个话题，皮亚斯特雷表示在必要的时刻，他会发扬团队精神，但他也会为自己争夺尽可能多的积分。

“我想争取让自己的排名尽可能靠前，但我为迈凯伦比赛，他们有最终话语权，”澳大利亚人说。“我将试着尽可能多地争取积分，当然赛季还早，我在车手积分榜上落后很多，但我也没掉队。如果他们需要为发扬团队精神来帮助兰多，我当然会照做。但我认为最重要的是为车队拿到最多的积分，赢下制造商年度冠军。我认为这肯定是机会最大的，我们看看会怎么发展。”