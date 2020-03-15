疫情迫使法拉利工厂全面停工

由于意大利是欧洲疫情爆发受到影响最大的国家之一，意大利政府已经加强对于整个国家的严格封锁，试图限制病毒在社会上传播。

尽管一些企业仍被允许继续运行，但法拉利发现其民用车部门因供应链问题而无法维持生产。

根据该意大利制造商的声明中，马拉内罗和摩德纳的产品生产工作将会立即停止，包括F1车队的运作也会暂停，直到3月27日。不过，法拉利员工将在家进行远程办公。

法拉利CEO路易斯·凯米莱利表示：“在这样的时刻，我首先要感谢法拉利的员工们在过去一些天做出的巨大的承诺，这定义了我们的品牌，表现了热情和奉献。”

“和我们的供应商一起，他们确保了公司的产品生产。同时这是我们对他们的敬意，为了他们和他们家人的安全着想，我们决定采取这样的行动。”

“此时，我们首先考虑到的是我们的顾客和车迷，我们会为强势的重新开工做好准备。”

随着一名迈凯伦车队的人员在澳大利亚大奖赛前被确诊感染新冠肺炎，一些车队要求曾在墨尔本现场的员工至少14天不得进入工厂，以确保他们没有被感染。

翻译/Vandy