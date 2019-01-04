电影《赛车英雄》：五个故事，一种不朽的精神

英国伦敦 – 2019年1月3日，Motorsport Network赛车新闻网络制作的首部专题电影《Motorsport Heroes》（《赛车英雄》）公布其演员阵容，并发布首支预告片，透露引人入胜的故事情节。

经过紧张有序的拍摄和后期剪辑，英国电影学院奖和圣丹斯电影节获奖导演、制片人Manish Pandey对这部即将发行的电影进行了介绍。

《Motorsport Heroes》讲述了五位赛车传奇人物的故事。在他们向汽车运动高峰攀登的过程中，经受了重大的个人考验，而他们的人生密切地交织在了一起。

这部影片不仅延续了Pandey标志性的情感风格，就像他的第一部作品《Senna》（《塞纳》）留下的感情震撼力，而且每个人物各自的人生起伏和悲情故事引发了共鸣。这归功于Pandey在叙述手法中采用的技术表现方式，使得《Motorsport Heroes》真正突破了故事背景的年代枷锁和传统的故事表达习惯。

Pandey说：“《Motorsport Heroes》把四位主人公融入一个有助于详细讲述他们令人难以置信的人生、他们取得的成功、他们遭遇过的考验和磨难的故事背景中。本片并没有编造故事，而是由汤姆、菲利普、米歇尔和米卡亲口讲述他们的回忆，分享他们的经历。因此，从这些英雄人物身上吸取灵感，让我们所呈现的故事是完全自然演化而成的。”

米歇尔·莫滕是赛车运动出挑的明星，是顶级水平中最成功的女性参赛选手。她在一个男性统治的运动中站上了顶峰并且在世界锦标赛级别的拉力赛场获得过胜利。退役之后，她在世界汽车运动管理机构国际汽联工作的职业生涯引人注目，正是她创立了聚集了国际赛车顶尖好手的Race of Champions（冠军争霸赛）。值得一提的是，《Motorsport Heroes》的所有角色都曾参加这项赛事。

第二位英雄人物米卡·哈基宁不需要太多的介绍，他是迈克尔·舒马赫的克星和宿敌。这位拥有20场大奖赛胜利的两届F1世界冠军是摩登时代最有名的赛车手之一，但是1995年他在阿德莱德遭遇过危及生命的事故和头部创伤。

汤姆·克里斯滕森是本片的第三位主角。他在赛车生涯早期，曾与哈基宁和舒马赫在F3同场竞技。他是世界上最著名且最艰苦的汽车赛事——勒芒24小时——最伟大的英雄。

贯穿本片的诸多巧合和关联事件中，有一个是2007年哈基宁与克里斯滕森一起在霍根海姆参加房车赛。当时，丹麦人遭受了威胁到他生命的撞车事故。

在讲述菲利普·马萨的故事时，在逆境中幸存并取得成功也是其主题之一。他在法拉利与迈克尔·舒马赫做队友时，在他的指导下成长起来。镜头下，他在2009年匈牙利大奖赛期间遭遇头部重伤以及接下来的恢复和复出，表现出了他的精神和毅力。

Pandey继续说道：“为了构建并促成他们的故事，我们的‘演员’在一栋英式古宅里一起度过了一个星期。就像你住在乡村时那样，他们一起吃早餐，在美丽的公共绿地里散步探索，回到火炉前的椅子上。当他们聚在一起找到共同的经历时，电影进入他们人生中一些比较黑暗的时期，而当他们讲述如何找到内在的精神来克服可能会压垮少数人的挑战时，就成就了他们的英雄事迹。”

他总结说：“这个故事最好由那些亲历现场的人来讲述，让这四位赛车人物聚在一起，他们共享的经历中的紧密关系和共同之处，通过他们的亲口描述，让我们了解到更多关于赛车英雄人物的本质。”

这部由四个互相交织的故事融会贯通成的电影采用了存档的影像资料，而迈克尔·舒马赫在其中反复出现，因为他与四个故事都有关系。这成为了《Motorsport Heroes》的第五个故事，充满了荣耀与悲剧。

本部影片与大脑和骨髓研究所（Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière）缔结了合作伙伴关系。这家集结了全球顶尖人才、从事神经学研究的机构，是由让·托德、迈克尔·舒马赫、国际汽联医疗委员会主席Gérard Saillant博士和新任法拉利CEO路易斯·卡米莱利等人创办。该研究所累积的知识和成果，为《Motorsport Heroes》在描述有关生命的故事时提供专业介绍。

Motorsport Network主席James Allen表示：“仅仅是瞥了一眼这部电影早期的片段，我已经动容了。没有人会像Manish Pandey那样讲述故事，就像我们在《Senna》中看到的那样。并且就像《Senna》一样，我相信这部电影对不是赛车迷的观众也有吸引力。参加比赛的车手与我们这些人与众不同，他们在考验自我时达到了难以置信的程度。有多少光辉的瞬间，就有多少挑战和挫折。这部电影以不同寻常的方式把这一点表现出来。”

《Motorsport Heroes》定于今年五月公开发行，同时也会在Motorsport Network所有频道上播放。