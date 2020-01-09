瓦塞尔：莱克勒克具备“只有冠军”才有的特质

莱克勒克在2019年其个人的第二赛季中表现优异。他不仅时常击败队友塞巴斯蒂安·维特尔，更是在车手年度积分榜上以第四的成绩击败了这位四届世界冠军得主。

这位摩纳哥人在2018年代表索伯车队（现为阿尔法·罗密欧车队）首次亮相F1，他在自己的第二个赛季赢得了两场大奖赛和七个杆位。

但莱克勒克也承认，自己犯了一些代价高昂的错误——尤其是在阿塞拜疆和德国。但瓦塞尔认为这是使22岁的莱克勒克成为冠军的原因之一。

“我认为这是查尔斯的一个特点，但也是冠军们的重要特质，那就是在赛车中非常非常自信。他们有时能做来自月球的事情，因为他们拥有巨大的自信，”瓦塞尔表示。

“这种自信让他们在下车后能进行自我批评，责怪自己，因为他们完全知道自己有潜力，知道自己是冠军，他们可以说，‘好吧，我今天开得不好。’”

“只有冠军才能说出这样的话。理论上他们比其他人都好，但他可以责怪自己‘好吧，忘了刚刚的环节吧，我的表现得很差。”

“这对车队是有好处的，因为如果情况不是这样，他们可能会把你带到错误的方向。”

身为莱克勒克前东家索伯车队的主管，瓦塞尔承认自己为摩纳哥人的表现感到高兴，并认为他200%理应获得成功。

“我为他感到高兴，他完成了出色的赛季。并且排除巴林和其他几场比赛，他或许可以做得更好。他确实表现得很棒。”瓦塞尔表示。

“他在排位赛中有着惊人的速度，这让人印象深刻。我为他感到非常高兴，因为对我来说，他是当之无愧的。他是我唯一关注的车手。”

翻译/小飞侠