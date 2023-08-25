瓦塞尔：法拉利必须在“性能的各个方面”有所进步
法拉利领队弗雷德·瓦塞尔表示，他“深谙”车队必须在“性能的各个方面”都有所提升。
在F1的第二次地面效应时代开始之初，法拉利作为与红牛最接近的挑战者，在2022赛季结束时获得年度第二名。然而在迎来2023下半赛季时，意大利仅在车队积分榜上排名第四，落后于梅赛德斯和阿斯顿·马丁。
与去年一样，在表现滑落的同时，法拉利的策略和进站执行也同样遭到了诟病。截止至本周末的荷兰大奖赛，法拉利已落后红牛高达312分。对此这位马拉内罗的管理者表示，法拉利必须在各方面提升表现。
前往赞德弗尔特之前，他在接受媒体采访时表示：“当然，如果你看看数据，很难想象我们今年能成为车队和车手冠军。但我们需要保持同样的心态，尽我们所能做到最好，而不是专注于冠军。”
“我们必须改进我们的整体性能，同时也必须改进我们在赛道上所做的事情，并努力凭借现有的套件争取最好的结果。很明显，我们必须集中精力。”
“但我不想固定一个目标，说我们必须做‘这个’或‘这个’。只要我们还有改进的空间，我们就必须把重点放在方方面面。很明显，在性能的各个方面表现上，我们都必须向前迈出一步。”
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Photo by: Erik Junius
本赛季，法拉利已经接连损失了跳槽至迈凯伦的赛车概念总监大卫·桑切斯，以及投奔AlphaTauri担任新领队的赛事总监劳伦特·梅基斯。
为了填补空缺，法拉利聘请了梅赛德斯的性能总监洛伊克·塞拉。但法国人要到2025年才能在意大利开启工作。对此瓦塞尔表示，法拉利正在进行内部重组以及“大规模的人员招募”。
“这不是我们所期望的结果，作为参赛车队之一，我们需要保持持续改进的心态，我们正在招募大量人员，” 法国人继续说道。“虽然我们调整了一些组织内部的职位，但我们正在向前迈进。”
同时瓦塞尔补充表示，这种改进的动力意味着法拉利的工作“永无止尽”。
“这项工作最困难的部分是了解什么进展顺利，什么出了问题，以及我们可以改进哪些地方，” 瓦塞尔补充道。“当然，我们正在努力追回今天最后丢失的零点几秒。但我们仍处于这一过程中，这个过程永无止尽。”
在刚刚结束的荷兰大奖赛的周五练习日，法拉利在两个阶段全部排名前十之外。
翻译/小飞侠
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