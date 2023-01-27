瓦塞尔：法拉利不设一号车手，但必要时不会犹豫
法拉利F1车队新任领队弗雷德里克·瓦塞尔表示车队本赛季不会设立一号车手，但是在需要的时候他会毫不犹豫的“采取行动”。
查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯去年都为法拉利取得过胜利，但是莱克勒克获得车手年度第二名，领先塞恩斯62分，后者表示他对法拉利F1-75赛车的适应不如队友那么快。
早在上个赛季第四轮的伊莫拉比赛，就已经有了关于莱克勒克与塞恩斯之间采取车队指令的讨论，因为莱克勒克在赛季开始后的前三场比赛里取得了两场胜利，并在积分榜上占据领先位置。但是法拉利坚持他们不会倾向于某一位车手。
瓦塞尔本月早些时候接手了法拉利，而在2018年莱克勒克的新秀赛季里，他与摩纳哥人在索伯车队共事。
本周二，瓦塞尔在成为法拉利领队后的首次媒体采访中，明确表示法拉利在赛季尚未开始前不会指定一号车手，但是他补充说将会在需要的时候用车队指令进行干预。
“我们有两位非常优秀的车手，他们都可以胜任这份工作，” 瓦塞尔说道，“我们有能力为他们提供完全相同的赛车、相同的组织结构和相同的支持。明确的一点是，目标是与法拉利一起、为法拉利赢得比赛。“
”我们没有一号或者二号车手。但是如果在某个阶段，我们不得不采取行动，我会采取措施。无论是为哪一位车手，但如果赛季中的某个阶段，我需要去做些什么，那么我会做的。“
Frédéric Vasseur, Ferrari
Photo by: Ferrari
与莱克勒克谈新合约不是“优先工作”
虽然莱克勒克和塞恩斯的合同都要到2024年到期，但在瓦塞尔到来后，莱克勒克的未来被认为是热点话题。
莱克勒克在法拉利四个赛季里的表现均优于队友，而且在上个赛季的强势开局后看似向年度冠军发起了挑战。
摩纳哥人是上赛季杆位数最多的车手，但法拉利在比赛速度方面难以与红牛抗衡，以及糟糕的可靠性和一些策略失误，让他的争冠希望破灭。
但是瓦塞尔表示他首先关注的是车队在赛道上的表现，而不是莱克勒克的未来，因为他的现有合约仍有一定时间。
“我不想在今天谈论这个话题，我认为这不是开启合作的正确方式。”瓦塞尔说。“我们应该把重点放在竞技层面，取得成绩。这就像结婚，如果双方都对现状感到开心，那我们继续。但我认为这不是现在的优先工作。我们有着很好的关系。我们也有时间来讨论这个。首先，我认为今天唯一的主题是，我们要专注于纯性能，并且取得成绩。”
翻译/Vandy
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