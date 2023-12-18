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瓦塞尔：国际汽联/沃尔夫闹剧令F1“相当尴尬”

法拉利领队弗雷德·瓦塞尔表示，国际汽联对苏茜·沃尔夫和托托·沃尔夫的短暂调查对F1来说是“相当尴尬的”，并认为其本可以私下调查此事。

Filip Cleeren
Author Filip Cleeren
Co-author Roberto Chinchero
Updated
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

上周，国际汽联宣布其合规部门正在调查车队负责人和FOM员工之间的潜在利益冲突，因为有可疑的指控称梅赛德斯运动主管沃尔夫和他的妻子苏茜（FOM的F1学院负责人）交换了机密信息。

不到48小时后，国际汽联发表了第二份声明，表示对防止未经授权披露机密信息的程序感到“满意”。但在此之前，国际汽联收到了沃尔夫夫妇的尖锐回应，表示他们的声誉因调查的公开性而受到了损害。

沃尔夫的法拉利同行瓦塞尔认为整起事件都“相当尴尬”和不必要，因为国际汽联在公开调查后不久便为沃尔夫做了澄清，这表明本没有必要率先发表公开声明。

“我认为这一时间对我们的运动来说相当尴尬，”当被Motorsport.com问及是否担心这起事件以及它会对FOM和国际汽联之间已经冷淡的关系产生影响时，瓦塞尔说道。

“这个故事始于报纸上的一篇文章，我不知道用‘报纸’这个词是否恰当。我认为在这种情况下，当你谈论一个人的时候，你必须注意你在说什么。”

“我认为这对国际汽联来说是合适的。在第一次声明和第二次声明之间他们需要24小时。利用第一次声明之前的24小时（进行调查）原本应是合理的做法，为了避免任何不好的结论。”

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, wife and Susie

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, wife and Susie

此次调查是在对手车队向国际汽联投诉沃尔夫的情况下发起的。但仅一天后，所有九支竞争车队都发表了一份支持苏茜的联合声明，否认自己是调查的“幕后黑手”。

瓦塞尔指出，如果说整个事件有什么好处的话，那就是所有10支车队都在同一个话题上团结一致——这在F1中是罕见的。

“在上周的‘事件’之后，至少车队们都非常团结，”他补充道，“对我来说，第一个结论是我们能够共同行动，即使是红牛也很少支持托托！（瓦塞尔笑了）”

“老实说，我认为这是我们表明立场并与其他利益相关者讨论的好时机。我认为这是车队们首次共同展示这一点。”

翻译/小飞侠

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