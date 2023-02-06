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瓦塞尔：与沃尔夫的友谊对法拉利F1争冠没有坏处

法拉利车队老板弗雷德里克·瓦瑟尔认为他与梅赛德斯F1竞争对手托托·沃尔夫的良好关系没有任何坏处。

Jonathan Noble
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Co-author:
Luke Smith
, Grand prix editor
瓦塞尔：与沃尔夫的友谊对法拉利F1争冠没有坏处
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瓦塞尔在2016年搬到英国担任雷诺车队领队时曾短暂地与沃尔夫住在一起，从那以后，两人一直关系紧密。

但随着瓦塞尔接管了梅赛德斯在F1的主要竞争对手之一，人们非常感兴趣的是，如果他们要为胜利展开激烈的较量，他们将在多大程度上保持朋友关系。

此外，F1车队老板之间深层次的竞争被贴上臭名昭著的“食人鱼俱乐部”（译者注：食人鱼俱乐部是一个由自由职业者、骗子和其他阴暗人物组成的社会，他们会做任何事情来赚取快钱。），暗示成功有时取决于是否愿意快速击败对手。

当被Autosport/Motorsport.com问及如果需要的话，他是否愿意抨击沃尔夫时，瓦塞尔开玩笑说：“我们再也不说话了”，然后解释说，他认为他们相处得这么好没有坏处。

“我认为总体上，这是一个优势，但我们必须更加聪明，”瓦塞尔解释说，“我知道我们会在赛道上展开较量，我们与赛会干事争论，我们将在国际汽联的事情上争吵，我们将为《协和协议》而战。这就是生活。”

Frédéric Vasseur, Ferrari

Frédéric Vasseur, Ferrari

Photo by: Ferrari

“但是，归根结底，我认为从总体上来说，车队之间能非常好的合作也是一种优势。在这一方面，当车队或F1的共同利益需要进行讨论并达成协议时，我认为有良好的关系将是一个巨大的优势。”

瓦塞尔觉得他与沃尔夫的紧密关系有时被夸大了，因为他解释说他与其他一些车队老板相处得也很好。

“我和其他几位同事的关系也很好，”他说。“我认为这总是好的。然后我们必须足够聪明，才能车底撇开（这段友谊）。你可以肯定的是，我会狠狠地和沃尔夫在赛道上和赛道外战斗！”

翻译/Holiday

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