独家：Alpine可能在2026年放弃雷诺引擎成为F1客户车队Exclusive: Alpine could abandon Renault engines and become F1 customer team in 2026

Autosport理解Alpine正在考虑从2026年起放弃在F1中使用雷诺引擎，并且已和竞争对手就协商客户引擎协议的可能性展开讨论。

在本赛季的艰难开局之后，雷诺和Alpine高层对其F1项目进行了评估，并且正在不遗余力地研究如何扭转局面。

与竞争对手相比，雷诺目前的动力单元不仅性能不如竞争对手，同时也不确定其能否为2026年推出的下一代涡轮混合动力系统做好准备。因此，法国制造商正在犹豫是否有必要为生产自家引擎而进行巨额投资。

据了解，雷诺目前正在评估一项计划，或将考虑放弃其2026年的动力单元，转而将Alpine转变为客户车队。

消息人士透露，Alpine领队布鲁诺·法明最近几周一直在考虑这一可能，并与制造商竞争对手举行了会谈，以了解有哪些替代方案。

对于雷诺来说，避免潜在的制造商冲突问题的最合理解决方案，是从红牛那里获得客户引擎供应，后者将从2026年开始拥有自己的动力单元。

然而，尽管双方进行了接洽，但外界认为法国车队与红牛达成协议的可能性不大。因为从2026年首次投入使用的角度来说，红牛为除了自己和姊妹车队RB之外的第三支车队提供引擎，意味着米尔顿·凯恩斯的团队将面临复杂的后勤问题。

Red Bull Powertrains HQ Photo by: Jon Noble

去年谈及达成客户引擎的可能性时，红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示：“我认为我们首先需要保全自己。我们不想过度扩张。”

“我认为在2026年我们已经有两支车队要供应引擎了，这在第一年甚至可能略高于理想水平。但这给了我们进一步发展的产能和能力。所以我认为，首先，我们需要稳固自己的地位，然后我们才有能力承担更多的责任。”

如果无法与红牛合作，那么法国车队最有可能的其他选择将是梅赛德斯。得益于阿斯顿·马丁将在2026年转投本田，德国制造商的一项供应协议将得到解除。

与阿斯顿·马丁和迈凯伦的客户引擎合作已经表明，这家德国汽车制造商并不害怕向其他汽车公司提供动力单元，因为它并未看到其F1合作将在商业方面产生任何大范围的负面影响。

如果Alpine决定选择客户引擎，并且无法与另一家制造商达成协议，那么F1的规则详细说明了如何要求该运动目前的引擎供应商之一为其提供引擎，以确保不会“开天窗”。这可能最终导致本田被要求提供引擎，因为它是唯一一家没有计划在2026年为第二支客户车队提供引擎的现有制造商。

雷诺的承诺

虽然Alpine的引擎状况目前看来不稳定，但雷诺首席执行官卢卡·德·梅奥最近明确表示，尽管有潜在买家对车队感兴趣，但他仍致力于Alpine在F1中的未来。

Luca de Meo, CEO, Renault Group Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

在接受Autocar采访时，德梅奥表示：“这不是我的风格。我们甚至连其中的一部分都不会出售。我们不需要钱。我的周围到处有人出价，然后在媒体上谈论这件事。但我们不感兴趣。这太愚蠢了，我不会这么做。” 然而，在冗长的采访中，德梅奥确实提到，雷诺从未成功地掌握涡轮混合动力引擎的规则。这导致其表现在当前的规则周期中处于下风。 “从2014年混合动力时代开始时，我们的引擎表现不佳，”他表示，“我们曾经和红牛一起赢得过世界冠军，但在混合动力时代，情况出了问题。”

“即使是我们在2021年开发过引擎，每圈也有0.2秒到0.5秒的劣势。今年我们把车搞砸了。如果把所有因素结合起来，我们距离目标还有1.5秒。”

更换引擎意味着 Alpine 可以获得更便宜、更具竞争力的动力单元，此外，成为客户车队也可能会使其未来更容易出售，因为Viry-Chatillon引擎部门的遗产因素将不再涉及到F1项目中。

Viry是雷诺运动赛车部门位于巴黎附近的总部，自1970年代以来一直设计和生产这家法国制造商的F 1引擎。虽然不再参与大奖赛将标志着其重点发生重大转变，但它仍然可以参与许多其他赛车运动活动。

这包括帮助开发其WEC Hypercar赛车的动力单元，而当前该赛车使用搭配特定混合系统改进的Mecachrome F2引擎。

不过当 Autosport 联系 Alpine 时，Alpine 拒绝就此事发表评论。

翻译/小飞侠