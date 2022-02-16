独家图片：阿尔法·罗密欧C42首航成功，周冠宇现场观摩

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此前阿尔法·罗密欧宣布要等到2月27日，也就是第一轮季前测试结束两天后，才会正式发布其2022年F1赛车C42，意味着博塔斯和周冠宇将在巴塞罗那的三天的测试里驾驶临时涂装的赛车。

不过欧洲时间昨天中午，这支由索伯运作的车队已经在法拉利拥有的菲奥拉诺赛道，利用第一个拍摄日，C42披着特殊的迷彩涂装第一次驶上了赛道。在领队弗雷德里克·瓦塞尔、技术总监扬·蒙查克斯以及周冠宇的关注下，博塔斯在雨中完成了一次“成功的试航”，为一周后的测试做准备。

2019和2020年，阿尔法·罗密欧曾以情人节特别涂装，出人意料地进行赛车试航。本赛季，这支意大利皮牌车队由博塔斯和周冠宇搭档比赛。

作为本赛季唯一的新秀车手，从F2“毕业”的周冠宇相信博塔斯是最适合他的队友人选，有助于他快速学习和适应F1的节奏。而身为F1历史上第一位来自中国的比赛车手，周冠宇以获得积分作为自己的“小目标”。

“首先我自己定下的小目标，是希望可以拿到积分，”周冠宇说道。“我不知道新赛季的赛车竞争力会如何，需要赛季初才会有一个详细的了解。个人而言，我希望获得积分。不过，赛季初我不会去想着是第一站第二站一定要拿到积分；一开始不要有太多压力，而是好好享受F1的比赛过程、向自己的队友以及工程师学习，让自己全方位提升。当各个方面有了进步之后，成绩自然而然会在最后的成绩上表现出来。”