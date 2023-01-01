独家：中国大奖赛已启动2023年回归F1赛历磋商

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由于新冠疫情的持续影响，F1自2019年在上海进行了历史上第1000场大奖赛后，连续三年无法来到中国比赛。

去年12月，因为国内疫情发展的不确定性，F1宣布原先已经在2023赛季赛历上的中国大奖赛不会进行。但去年年底，中国宣布从今年1月8日起取消入境检疫隔离措施。这意味着对体育赛事参赛人员潜在最大的障碍得到消除。

Motorsport中文网获悉，上海方面已经进行了内部商讨，同时也与F1方面做了初步沟通。可以理解的是，新年元旦假期过后，多方将针对相关事宜继续展开磋商。

根据最初的2023年赛历，中国大奖赛被放在了4月16日，与前后的澳大利亚和阿塞拜疆分别有两周的间隔。国际汽联世界汽车运动理事会审批通过的最新F1赛历上，没有在墨尔本和巴库之间安排候补赛道，全年比赛从24场减少到23场。换言之，那个周末仍处于空窗状态。

根据惯例，F1方面通常在1月下旬开始物流运输工作。每支车队的5套飞行赛事物资将通过海运的方式分别运往赛季初欧洲之外的比赛地。当前本赛季前五场的举办地依次为巴林、沙特阿拉伯、澳大利亚、阿塞拜疆和美国迈阿密。因此，当前仍有相对充足的时间进行物流运输的协调。

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

如果中国大奖赛能够成功重返2023年赛历，中国车手周冠宇将在个人第二个F1赛季，迎来第一次主场比赛。去年，代表阿尔法·罗密欧车队比赛的上海小将，成为这项运动七十多年历史上第一位参加正赛的中国车手，并且首秀就取得了积分。随后他又两次以前十名完赛，并有闯入排位赛Q3的记录，更在车队获得制造商年度第六名的过程发挥了重要的团队作用。今年，周冠宇将继续搭档瓦尔特利·博塔斯比赛。

随着中国的防疫工作进入新阶段，在国际大型体育赛事恢复举行方面不断传来好消息。ATP已经宣布上海大师赛将在今年秋天回归；此外，亚运会也确认将于今年九月在杭州进行。

虽然上海国际赛车场在过去三年里没有举行包括F1在内的国际赛事，但去年年中已经完成了承办世界顶级汽车运动赛事所需的资质验证。