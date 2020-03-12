澳大利亚揭幕战将确定取消

当地时间周四晚间十点左右，前一天已经自我隔离的迈凯伦车队成员的病毒检测结果终于出炉且确定为阳性。迈凯伦发出声明称已经决定退出本赛季揭幕战。

此后，澳大利亚大奖赛在声明中表示正与各方协商下一步措施，同时确认当前总共有九人接受了病毒测试。除了迈凯伦的成员，包括哈斯四名成员在内的其余七人检测结果都为阴性。根据这份声明，第九名接受检测的人与车队、国际汽联和任何供应商都没有关系，而根据当地媒体报道，有一名摄影师因感觉身体不适而中途离开并自我隔离，据信是一名本土摄影师。

然而此后，数小时的等待过去，国际汽联和F1官方始终没有发表任何声明。当地时间凌晨三点，越来越多的消息源透露，新赛季的第一场大奖赛将不会举行。

Motorsport.com理解，在与国际汽联的沟通中，绝大多数车队都表示不愿意继续本周末的比赛。而知情人士透露，国际汽联已经接受了这个少数服从多数的决定，因此将叫停2020赛季揭幕战。

但是，正式的声明最早要等到周五早上才会发出。这意味着澳大利亚大奖赛将成为新冠肺炎疫情影响下，第一场正式确定取消的大奖赛。此前中国的比赛依然会“择日举办”。

周四的媒体日，六届世界冠军得主刘易斯·汉密尔顿公开发表自己的观点，考虑到全世界都在采取紧急措施，尤其是NBA无限期暂停比赛，他对F1揭幕战照常进行感到“震惊”和“担忧”。

2007年世界冠军基米·莱科宁直言他觉得墨尔本的比赛照常举行“可能不是”对的决定。而四次夺得过世界冠军、车手大奖赛协会（GPDA）主席塞巴斯蒂安·维特尔直言如果情况恶化，车手们会“拉手刹”。

据悉，至发稿时为止，迈凯伦车队在酒店进行隔离。目前尚且不知他们需要隔离多久，是否会接受检测。如果有必要隔离14天，那将意味着包括卡洛斯·塞恩斯、兰多诺里斯在内的迈凯伦的主力比赛团队无法参加背靠背的巴林大奖赛——那是迈凯伦最大股东巴林财团的主场比赛。

近日，巴林赛会宣布了比赛将不对观众开放。而F1竞赛总监罗斯布朗表示，如果有任何车队不能参赛，就不会举行锦标赛性质的比赛。