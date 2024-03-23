澳大利亚大奖赛FP3：莱克勒克抢下最快时间，汉密尔顿赛车有所改善

本周末最后一节练习开始后，当大多数车手使用软胎来做单圈练习，红牛和法拉利的车手则用中性胎，直到最后阶段才换上本周末最软配方的轮胎。

前25分钟里用中性胎走出最快圈的卡洛斯·塞恩斯换上软胎后做出1分16.791秒，而维斯塔潘用同款轮胎把时间刷新到1分117.734秒，但稍后冲线的摩纳哥人跑出更快的1分16.714秒，就此锁定了本阶段时间榜的第一位。

梅赛德斯在周五第二节练习里做的激进调校，令刘易斯·汉密尔顿十分不适。经过彻夜的工作，英国人在周六报告赛车“感觉更好、更自在、更稳定”。在用第二套软胎时，他做出1分16.806秒，距离莱克勒克的标杆时间不到0.1秒。他的队友乔治·拉塞尔则以微弱差距紧随其后，位居第五。

去年在墨尔本登上领奖台的费尔南多·阿隆索以第六完成了本节练习，位于主场比赛的奥斯卡·皮亚斯特雷身前。西班牙人的队友兰斯·斯特罗尔名列第九，兰多·诺里斯同样进入前十。

周冠宇在完成19圈后排名第14位，但与第11位的角田裕毅只有0.2秒之差，他的队友博塔斯距离日本车手0.079秒，而亚历山大·阿尔本驾驶着威廉姆斯队友洛根·萨金特“贡献”底盘的赛车，夹在两位索伯车手之间。

威廉姆斯在阿尔本的第一节练习撞车后，因为没有备用底盘，最终决定使用萨金特的底盘来为泰国车手重新组装赛车并参加排位赛和正赛，这使得美国车手将错过本周末的比赛。