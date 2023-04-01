澳大利亚大奖赛FP3：维斯塔潘高居头名，周冠宇第十

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尽管天气仍然变化无常并且堆积着厚厚的云层，但整个第三节练习能够在干地条件上进行。周五第二节练习受到雨水侵扰，导致车队无法进行常规的长距离模拟，因此周六排位赛前最后一个小时的练习阶段对车队的比赛准备来说特别忙碌。

开场阶段，法拉利的查尔斯·莱克勒克用软胎跑出1分18.731秒占据了第一，但此时红牛的马克斯·维斯塔潘用中性胎只落后0.01秒列第二。荷兰人换上软胎后，RB19的速度优势很快显现，最终他以1分17.565秒的单圈时间当然不让地拿下第一。

阿斯顿·马丁延续着强势的竞争力，费尔南多·阿隆索做出第二快的时间，而且只与维斯塔潘的标杆时间相差0.162秒。来到墨尔本后竞争力提高的Alpine成为本阶段第三快的赛车 ，由埃斯特班·奥康排在第三，与前队友只有0.211秒的差距。

梅赛德斯的情况也在周六有所改进。乔治·拉塞尔成为四名打破1分18秒的车手，而且和奥康只有0.017秒的细微差别。但是，另一辆赛车里的皮埃尔·加斯利也进入了前五，使得两支车队看起来将在排位赛和正赛里展开激烈争夺。

塞尔吉奥·佩雷兹度过了一个忙乱的阶段，不仅单圈时间落后队友半秒钟，而且三次冲出了赛道。卡洛斯·塞恩斯成为较快的法拉利赛车，而且比队友高出六个位置。在西班牙人之后的是刘易斯·汉密尔顿、兰斯·斯特罗尔和周冠宇。

值得一提的是，从最快的维斯塔潘到第12位的亚历山大·阿尔本之间仅有一秒的差距，尤其是加斯利到斯特罗尔更是在0.01秒之内。

本阶段剩下26分钟左右时，由于赛道上出现了大块碎片，赛会用红旗中断了练习。阶段恢复后，多名车手再次用软胎进行单圈飞驰模拟，包括周冠宇做出整个练习里自己最快的时间1分18.330秒。不过此后，当他再次尝试单圈推进时，在1号弯错过了刹车点，随后他的阿尔法·罗密欧赛车在经过草地时失控打转，左前轮蹭上护墙。不过，他在成功返回维修区不久后，能够再次回到赛道上。中国小将再次在时间榜上领先队友瓦尔特利·博塔斯。

主场作战的迈凯伦车手奥斯卡·皮亚斯特雷名列第14位，排在莱克勒克之后。而兰多·诺里斯在还有不到15分钟时，召唤兰多·诺里斯回到车库，对他疑似存在问题的离合器进行检查，导致他只跑了12圈。

最后时刻，天空落下雨滴，多辆赛车冲出赛道遇险，但都得以回到维修区。