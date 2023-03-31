澳大利亚大奖赛FP2：阿隆索在下雨前做出最快时间
费尔南多·阿隆索在被雨侵扰的澳大利亚大奖赛第二节自由练习里拿下时间榜头名，领先查尔斯·莱克勒克和马克斯·维斯塔潘。
本周末的第二个练习阶段在干地上开始，但阴沉的天空时刻有降雨的可能，而且只过了20分钟就逐渐开始下起雨滴，并且雨势逐渐变大。这是2023赛季开始以来第一个下午的阶段。
在下雨之前，阿隆索用半雨胎做出1分18.886秒的时间，让阿斯顿·马丁坐上头把交椅。法拉利的莱克勒克以0.0445秒之差排在第二，而前一节练习里最快的卫冕冠军维斯塔潘列第三。
前一阶段排在第九的乔治·拉塞尔在本节上升到第四，以0.017秒刚好领先开始另一辆法拉利赛车的卡洛斯·塞恩斯，不过英国人用硬胎做出个人最快时间，而西班牙人则使用中性胎。
埃斯特班·奥康、塞尔吉奥·佩雷兹、兰多·诺里斯、尼科·霍肯博格及皮埃尔·加斯利分列第五到第十。第一节练习中排名第二的刘易斯·汉密尔顿为了在下雨前做出更快的时间，仅仅位于第13位，排在角田裕毅和前队友瓦尔特利·博塔斯身后。
阿尔法·罗密欧在本阶段调整了赛车后有所提高，周冠宇以第15名完成了全天的练习。相比阿隆索高居榜首，他的队友兰斯·斯特罗尔相差了15个排名。
威廉姆斯在第一节练习后怀疑洛根·萨金特的停车由电子故障引起，车队此后对赛车进行检查，但直到第二节练习结束也未能帮助他回到赛道上。
虽然根据天气预报，周六和周日将是晴好天气，但不少车队还是让车手们用半雨胎出场进行了检测。不过，这也酿造了不少险情，好在没人赛车遭遇不必要的损坏。
三分之二的时间下雨，意味着车队错过了常规的长距离练习，这将使得周六第三节练习变得十分繁忙，来为排位赛和正赛做准备。
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