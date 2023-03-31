澳大利亚大奖赛FP2：阿隆索在下雨前做出最快时间

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本周末的第二个练习阶段在干地上开始，但阴沉的天空时刻有降雨的可能，而且只过了20分钟就逐渐开始下起雨滴，并且雨势逐渐变大。这是2023赛季开始以来第一个下午的阶段。

在下雨之前，阿隆索用半雨胎做出1分18.886秒的时间，让阿斯顿·马丁坐上头把交椅。法拉利的莱克勒克以0.0445秒之差排在第二，而前一节练习里最快的卫冕冠军维斯塔潘列第三。

前一阶段排在第九的乔治·拉塞尔在本节上升到第四，以0.017秒刚好领先开始另一辆法拉利赛车的卡洛斯·塞恩斯，不过英国人用硬胎做出个人最快时间，而西班牙人则使用中性胎。

埃斯特班·奥康、塞尔吉奥·佩雷兹、兰多·诺里斯、尼科·霍肯博格及皮埃尔·加斯利分列第五到第十。第一节练习中排名第二的刘易斯·汉密尔顿为了在下雨前做出更快的时间，仅仅位于第13位，排在角田裕毅和前队友瓦尔特利·博塔斯身后。

阿尔法·罗密欧在本阶段调整了赛车后有所提高，周冠宇以第15名完成了全天的练习。相比阿隆索高居榜首，他的队友兰斯·斯特罗尔相差了15个排名。

威廉姆斯在第一节练习后怀疑洛根·萨金特的停车由电子故障引起，车队此后对赛车进行检查，但直到第二节练习结束也未能帮助他回到赛道上。

虽然根据天气预报，周六和周日将是晴好天气，但不少车队还是让车手们用半雨胎出场进行了检测。不过，这也酿造了不少险情，好在没人赛车遭遇不必要的损坏。

三分之二的时间下雨，意味着车队错过了常规的长距离练习，这将使得周六第三节练习变得十分繁忙，来为排位赛和正赛做准备。