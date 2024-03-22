澳大利亚大奖赛FP2：勒克莱尔占据头名，周冠宇第11位

前20分钟，除了亚历山大·阿尔本之外的所有车手都用中性胎来做第一个计时单圈练习。当时，莱克勒克跑出1分17.936秒，领先前一节最快的兰多·诺里斯排名首位。

费尔南多·阿隆索此后用软胎提高到1分17.912秒，超过法拉利车手，但不久后他的队友斯特罗尔进步到1分17.822秒。而法拉利的卡洛斯·塞恩斯用最软配方的轮胎后，排到了加拿大车手之前。

维斯塔潘在20分钟过后才用中性胎出场并做出1分18.320秒的时间。此后荷兰车手换上软胎后进步到1分17.658秒，这让他超过了塞恩斯，但距离莱克勒克用第二套软胎做出的标杆圈仍有0.381秒的差距。

乔治·拉塞尔名列第六。第一节练习里跑上草地的他，下午也有同样的遭遇。相比之下，他的梅赛德斯队友刘易斯·汉密尔顿前两个用软胎做的单圈练习没有完成一整圈，这让他仅仅排在第18位。

奥斯卡·皮亚斯特雷、塞尔焦·佩雷兹、兰多·诺里斯和角田裕毅排在第七到第十。

周冠宇在第二轮开始时遇到麻烦，车队GPS信号出现问题，导致工程师无法看到他身后和身前赛车的位置以便及时提醒他。不过，中国小将换上软胎后，排名升到第11位，位于两名RB车手之间。另一位索伯车手瓦尔特利·博塔斯位于第14位。

阿尔本在第一节练习里撞墙后，威廉姆斯试图为他维修赛车，但车队缺少组装备用底盘所需的零件。下午的阶段里，泰国车手最终没有出场。在只有一辆赛车进行练习的情况下，洛根·萨金特在开场不久后于11号弯打转，随后缓缓驶回维修区。不过这位美国车手在稍作修正后回到赛道上并完成了23圈，而且在时间榜上排于第13位。