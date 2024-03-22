所有系列赛

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

注册 登入

Motorsport prime

Discover premium content
订阅

版本

中文
Formula 1 Australian GP
自由练习报告

澳大利亚大奖赛FP1：诺里斯最快，阿尔本撞墙

兰多·诺里斯在受到红旗干扰的澳大利亚大奖赛第一节自由练习中，以0.018秒领先马克斯·维斯塔潘排名时间榜第一。

Upd:
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Mark Sutton / Motorsport Images

半程过后，诺里斯用软胎做出1分18.564秒，刚好以不到百分之四秒超过莱克勒克的1分18.599秒，攀升到第一。而RB车队的角田裕毅落后英国人也只有0.057秒，屈居第三，塞尔吉奥·佩雷兹则与日本车手只有0.021秒之差列第四。

距离本周末第一个练习阶段结束还有20分钟时，威廉姆斯的亚历山大·阿尔本在6号弯撞墙后停在8号弯，导致红旗出现。在中断了11分钟后，练习恢复进行，此时不少车手换上本周末的中性胎。

红旗之前，阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔排名第五，而只做到1分18.670秒的马克斯·维斯塔潘排名第六，乔治·拉塞尔紧随其后。

早前的事件里，费尔南多·阿隆索和拉塞尔分别在9号和10号弯遇险，而阶段恢复后不久，刘易斯汉密尔顿则在2号弯冲上草地。

最后几分钟里，阑尾炎痊愈的卡洛斯·塞恩斯用软胎进步之后排到拉塞尔身前。但是梅赛德斯车手在最后一圈提高了个人时间，攀升到莱克勒克之前，一举上升到第三。而维斯塔潘则患上一套新软胎后做出全场第二快的时间，仅仅相差诺里斯的标杆0.018秒。

汉密尔顿用旧软胎前进到第九，而最后一轮飞驰练习后，主场比赛的奥斯卡·皮亚斯特雷因此滑落到第十，他的同胞丹尼尔·里卡多则正好排名第11位。不过，汉密尔顿和维斯塔潘都向车队报告底板可能在10号弯跑偏后受损。

周冠宇和瓦尔特利·博塔斯合计跑了44圈，暂时排名最后两位，而阿隆索也仅仅位列第18位。

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

comments
Previous article 澳大利亚大奖赛FP2：勒克莱尔占据头名，周冠宇第11位
Next article 威廉姆斯为在澳大利亚牺牲萨金特辩护

Top Comments

目前还没有留言。您为什么不写一个呢？

Latest news

周冠宇将因更换鼻翼而在墨尔本退到维修区发车

周冠宇将因更换鼻翼而在墨尔本退到维修区发车

F1 Formula 1
Australian GP
周冠宇将因更换鼻翼而在墨尔本退到维修区发车
澳大利亚大奖赛排位赛：维斯塔潘赛季三连杆，塞恩斯第二

澳大利亚大奖赛排位赛：维斯塔潘赛季三连杆，塞恩斯第二

F1 Formula 1
Australian GP
澳大利亚大奖赛排位赛：维斯塔潘赛季三连杆，塞恩斯第二
里卡多不需要马尔科的批评来意识到他必须提高发挥

里卡多不需要马尔科的批评来意识到他必须提高发挥

F1 Formula 1
Australian GP
里卡多不需要马尔科的批评来意识到他必须提高发挥
澳大利亚大奖赛FP3：莱克勒克抢下最快时间，汉密尔顿赛车有所改善

澳大利亚大奖赛FP3：莱克勒克抢下最快时间，汉密尔顿赛车有所改善

F1 Formula 1
Australian GP
澳大利亚大奖赛FP3：莱克勒克抢下最快时间，汉密尔顿赛车有所改善

Contact us

© 2024 Motorsport Network 保留所有权

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

注册 登入

Motorsport prime

Discover premium content
订阅

版本

中文