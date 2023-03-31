澳大利亚大奖赛FP1：维斯塔潘最快，汉密尔顿第二

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两辆红牛赛车从本阶段一开始就牢牢占据着前二名。佩雷兹以中性胎做出1分20.267秒领先，而当时维斯塔潘用软胎只做出1分21.272秒。不过此后，荷兰人提升到1分19.332秒，超越队友上升到第一。

接近半程时，在车手积分榜上以1分优势领先的维斯塔潘又用本周末最软配方的轮胎，把标杆时间提高到1分18.790秒。而墨西哥人只做到1分19.293秒，相差队友0.503秒。不过本阶段结束前不到7分钟时，荷兰人在经过4号弯时轧到露肩打滑，一路造成险情。

由于位于轮胎内侧的GPS创安起问题，导致车队无法收到国际汽联发出的赛车位置信息，使得赛道上车流状况混乱，赛会在距离阶段结束23分钟左右时出示红旗。短暂的耽误后，赛车在最后20分钟里回到赛道上。

就在维斯塔潘造成的路段黄旗结束后，在沙特阿拉伯对W14极其不适应的汉密尔顿提高了个人时间，从十名开外直接晋升到第二。尽管梅赛德斯车手仍然落后维斯塔潘0.433秒，但让他前进到佩雷兹和阿隆索之前。

连续两场登上领奖台的西班牙人看用硬胎开始在阿尔伯特公园的练习，但换上软胎后进步到1分19.317秒，原本让他位于第三，但在汉密尔顿做出更快的时间后被挤到第四。两位法拉利车手排在阿隆索之后。相比查尔斯·莱克勒克与西班牙人只有0.011秒的差距，卡洛斯·塞恩斯落后队友0.127秒。

兰多·诺里斯在完成系统检测圈后，较长时间地在车库里等待。不过英国车手以第七完成在自己的墨尔本的第一个练习阶段。皮埃尔·加斯利、乔治·拉塞尔和兰斯·斯特罗尔排在前十的最后三位。值得一提的时，威廉姆斯的亚历山大·阿尔本与加拿大人的单圈时间完全相同，但因为晚于阿斯顿·马丁车手做出而排在第11位。

首次在墨尔本家乡比赛的奥斯卡·皮亚斯特雷名列第12位，领先哈斯的尼科·霍肯博格和AlphaTauri的尼克·德弗瑞斯。

阿尔法·罗密欧在第一节练习里遇到阻力，瓦尔特利·博塔斯和周冠宇排在第18和19位，暂时落后中游集团的主要竞争对手。

60分钟的阶段里赛道上情况不断，除了维斯塔潘的打转和GPS问题之外，凯文·马格努森、霍肯博格、角田裕毅、佩雷兹和洛根·萨金特都遇到过状况。美国新秀在练习剩余不到5分钟时在赛道上失去动力后停车。赛会出示红旗不久后，宣布本阶段不会恢复。