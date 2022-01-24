澳大利亚大奖赛有信心不会重蹈德约科维奇疫苗闹剧复辙

韦斯塔科特充满信心地表示，所有相关方面，包括联邦政府、州政府和F1都清楚知晓澳大利亚和阿尔伯特公园赛道的入境要求。这应该可以帮助大奖赛避免遭遇任何类似最近德约科维奇被澳大利亚驱逐出境的边境争议。

塞尔维亚网坛巨星在过去几周深陷与澳大利亚政府的斗争中，他于澳网开赛前抵达澳大利亚，且并未遵守要接种过两剂疫苗的入境要求，大家认为有人给了他豁免权。塞尔维亚人的签证在抵达澳澳大利亚后很快被取消，几天后又在庭上被恢复。之后，政府再次取消他的签证，在第二次上诉后，德约科维奇被驱逐出境。

据韦斯特科特表示，F1充分知悉澳大利亚的人员入境条件澳大利亚大奖赛会是一场所有参与者100%完成疫苗接种的比赛。“整个2021年以及一直到2022年，我们都和维多利亚州政府密切合作，”他说，“当然我们和F1的合作也极其紧密。”

“这个国家的入境条件很简单，而且在F1很容易操作。要来参与澳洲站的人员必须100%接种过疫苗，不会有任何人给任何人颁布豁免。F1被全世界公认总是需要遵守比赛地所在国家入境法则的司法管辖。2020年墨尔本之后，他们已经在41个不同的地方进行过比赛，我们对他们即将来到澳大利亚表示欢迎。他们知道规则，我们对此相当满意。”

“我想毋庸置疑的是这将是一次100%完成疫苗接种的比赛，大家都会遵纪守法。这也意味着当他们来到墨尔本，就会在一个非常非常安全的环境里进行比赛。这一点非常重要以及明确。我们的安排早在此次澳网风波之前就已经到位了。这件事上，我们和联邦政府、州政府、F1以及FIA已紧密合作约有一年半的时间了。”

韦斯塔科特补充到，澳大利亚站不会面临取消风险，尽管这波奥密克戎疫情目前正在重创东海岸。澳大利亚当天经历了迄今为止疫情最严重的一天，当日死亡病例88例，疫情横扫东海岸，尤其是新南威尔士和维多利亚。

不过，韦斯塔科特表示车迷“没有可能”被滞留在门外，经历像2020年那样被临时通知比赛取消。“我们可以向车迷保证，不会再次发生那样的情况，”他说，“我们很有信心比赛能够举办，我们见过澳大利亚的情况，最近已经没有任何大型比赛被取消了。”

“我们会举行此次比赛，不过可能要遵循不同的防疫要求。现在我们要和维多利亚州政府一起研究这些要求。不过最重要的是大家应该觉得可以放心出门并购买门票。我郑重表示，比赛不可能被取消。2月头上我们就要开始修建赛道。”

这些“防疫要求”可能包括对进场人数进行限制，比如像澳网那样限制在50%。不过按照目前情况，韦斯塔科特表示澳大利亚站仍在按照满员标准组织工作。“我们是以100%满员车迷人数进行工作，除非有人告诉我们有其他情况，”他说，“我们在建造额外的大看台，发售新的招待设施，为赛场增添更多的普通观看场地。”

澳大利亚大奖赛将于4月7日至10日举行。