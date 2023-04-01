澳大利亚大奖赛排位赛：维斯塔潘无悬念摘下杆位，拉塞尔头排发车
马克斯·维斯塔潘当仁不让地拿下2023年澳大利亚大奖赛的杆位，为第一次征服阿尔伯特公园赛道打下基础，而在塞尔吉奥·佩雷兹撞墙提前出局后，梅赛德斯击败阿斯顿·马丁，将由乔治·拉塞尔从第一排发车。
排位赛开始前，国际汽联天气预报显示有90%的下雨几率，但最终雨水没有降临，不过云团笼罩下的赛道只有23.2摄氏度，如何让轮胎尽快工作成为挑战，因此大部分车手都连跑两圈在做计时圈。
Q3开始时赛道温度下降到22.9摄氏度，而赛道能见度也变暗。阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索以一圈1分17.283秒刚刚坐上第一。然而，此前三节练习阶段表现平平的梅赛德斯，突然在排位赛里速度进步。
汉密尔顿做出1分17.551秒后把老对手挤到第二。此时，维斯塔潘向杆位发起冲刺的第一圈在S2并不快，但仍然以0.009秒上升到第一。此后，荷兰人不留情面，在第二次冲刺时突破了1分17秒，跑出几乎难以企及的1分16.732秒。
阿隆索在第二圈刷新到1分17.139秒，一度成为最接近维斯塔潘的车手。但是两辆梅赛德斯赛车在最后时刻取得了进步。拉塞尔以出色的一圈做到了1分16秒，尽管还相差维斯塔潘0.236秒，但帮助梅赛德斯本赛季的第一次获得头排发车的机会。与此同时，汉密尔顿虽然以0.036秒之差落在队友身后，但“银箭”在艰难的赛季开局后，第一次两名车手排位赛进入前三名。
处境艰难的法拉利由卡洛斯·塞恩斯获得第五名，将在第三排与兰斯·斯特罗尔一起发车，而查尔斯·莱克勒克位于队友身后的第四排。
威廉姆斯成为排位赛里最大的黑马，亚历山大·阿尔本一路过关进入到前十名，并且力压Alpine的皮埃尔·加斯利和哈斯的尼科·霍肯博格，将与摩纳哥人分享第四排的发车位。
加斯利加入法国车队后，连续第二场进入Q3，而霍肯博格也在回归后的前三场排位赛里第二次冲入最后阶段。
Q2计时器归零后，第三节练习里进入前三的埃斯特班·奥康没能在最后一圈进步，结果以0.007秒错过进入Q3的机会。角田裕毅名列第12位，但已经是AlphaTauri本赛季开始以来最佳排位赛成绩。
兰多·诺里斯在最后一个练习阶段里，因为疑似遭遇离合器问题而提前收工。迈凯伦为他及时修复了赛车。尽管他止步于Q2，只能在周日从第13位发车，但英国人向车队的努力表示了感谢。
当霍肯博格进入最后一节时，他的队友凯文·马格努森只获得第14名，而第一次在阿尔伯特公园驾驶赛车的尼克·德弗瑞斯名列第15位。
仅开始5分钟，FP3里挣扎的佩雷兹在3号弯冲出赛道，这次没有先前好运，直接撞上护墙。这次意外导致Q1被红旗暂停了4分钟。
恢复之后大多数车手都在赛道上连续做计时圈。中游赛车之间异常胶着状态。第一次主场比赛的奥斯卡·皮亚斯特雷尽管提高了个人时间，但仍以0.034秒之差无缘晋级。
周冠宇同样以极其微弱的劣势未能进入Q2。虽然他在最后一个计时圈里S1和S3都刷新了个人时间，但在S2受损失没能进步，落后角田设下的及格线不到0.07秒。与此同时，首次在墨尔本比赛的洛根·萨金特也没能闯关成功，且与中国车手之间只有0.017秒的差别。另一位阿尔法·罗密欧车手瓦尔特利·博塔斯依然没有找到对赛车的感觉，没能跑出有足够竞争力的单圈时间，还相差威廉姆斯新秀0.2秒左右，在其余19名车手中列最后一位。
Latest news
澳大利亚大奖赛排位赛：维斯塔潘无悬念摘下杆位，拉塞尔头排发车
澳大利亚大奖赛排位赛：维斯塔潘无悬念摘下杆位，拉塞尔头排发车 澳大利亚大奖赛排位赛：维斯塔潘无悬念摘下杆位，拉塞尔头排发车
澳大利亚大奖赛FP3：维斯塔潘高居头名，周冠宇第十
澳大利亚大奖赛FP3：维斯塔潘高居头名，周冠宇第十 澳大利亚大奖赛FP3：维斯塔潘高居头名，周冠宇第十
梅赛德斯排除提前启用F1赛车升级
梅赛德斯排除提前启用F1赛车升级 梅赛德斯排除提前启用F1赛车升级
澳大利亚大奖赛FP2：阿隆索在下雨前做出最快时间
澳大利亚大奖赛FP2：阿隆索在下雨前做出最快时间 澳大利亚大奖赛FP2：阿隆索在下雨前做出最快时间
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.