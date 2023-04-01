澳大利亚大奖赛排位赛：维斯塔潘无悬念摘下杆位，拉塞尔头排发车

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排位赛开始前，国际汽联天气预报显示有90%的下雨几率，但最终雨水没有降临，不过云团笼罩下的赛道只有23.2摄氏度，如何让轮胎尽快工作成为挑战，因此大部分车手都连跑两圈在做计时圈。

Q3开始时赛道温度下降到22.9摄氏度，而赛道能见度也变暗。阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索以一圈1分17.283秒刚刚坐上第一。然而，此前三节练习阶段表现平平的梅赛德斯，突然在排位赛里速度进步。

汉密尔顿做出1分17.551秒后把老对手挤到第二。此时，维斯塔潘向杆位发起冲刺的第一圈在S2并不快，但仍然以0.009秒上升到第一。此后，荷兰人不留情面，在第二次冲刺时突破了1分17秒，跑出几乎难以企及的1分16.732秒。

阿隆索在第二圈刷新到1分17.139秒，一度成为最接近维斯塔潘的车手。但是两辆梅赛德斯赛车在最后时刻取得了进步。拉塞尔以出色的一圈做到了1分16秒，尽管还相差维斯塔潘0.236秒，但帮助梅赛德斯本赛季的第一次获得头排发车的机会。与此同时，汉密尔顿虽然以0.036秒之差落在队友身后，但“银箭”在艰难的赛季开局后，第一次两名车手排位赛进入前三名。

处境艰难的法拉利由卡洛斯·塞恩斯获得第五名，将在第三排与兰斯·斯特罗尔一起发车，而查尔斯·莱克勒克位于队友身后的第四排。

威廉姆斯成为排位赛里最大的黑马，亚历山大·阿尔本一路过关进入到前十名，并且力压Alpine的皮埃尔·加斯利和哈斯的尼科·霍肯博格，将与摩纳哥人分享第四排的发车位。

加斯利加入法国车队后，连续第二场进入Q3，而霍肯博格也在回归后的前三场排位赛里第二次冲入最后阶段。

Q2计时器归零后，第三节练习里进入前三的埃斯特班·奥康没能在最后一圈进步，结果以0.007秒错过进入Q3的机会。角田裕毅名列第12位，但已经是AlphaTauri本赛季开始以来最佳排位赛成绩。

兰多·诺里斯在最后一个练习阶段里，因为疑似遭遇离合器问题而提前收工。迈凯伦为他及时修复了赛车。尽管他止步于Q2，只能在周日从第13位发车，但英国人向车队的努力表示了感谢。

当霍肯博格进入最后一节时，他的队友凯文·马格努森只获得第14名，而第一次在阿尔伯特公园驾驶赛车的尼克·德弗瑞斯名列第15位。

仅开始5分钟，FP3里挣扎的佩雷兹在3号弯冲出赛道，这次没有先前好运，直接撞上护墙。这次意外导致Q1被红旗暂停了4分钟。

恢复之后大多数车手都在赛道上连续做计时圈。中游赛车之间异常胶着状态。第一次主场比赛的奥斯卡·皮亚斯特雷尽管提高了个人时间，但仍以0.034秒之差无缘晋级。

周冠宇同样以极其微弱的劣势未能进入Q2。虽然他在最后一个计时圈里S1和S3都刷新了个人时间，但在S2受损失没能进步，落后角田设下的及格线不到0.07秒。与此同时，首次在墨尔本比赛的洛根·萨金特也没能闯关成功，且与中国车手之间只有0.017秒的差别。另一位阿尔法·罗密欧车手瓦尔特利·博塔斯依然没有找到对赛车的感觉，没能跑出有足够竞争力的单圈时间，还相差威廉姆斯新秀0.2秒左右，在其余19名车手中列最后一位。