澳大利亚大奖赛排位赛：维斯塔潘赛季三连杆，塞恩斯第二

排位赛前的自由练习阶段里，法拉利看起来非常有机会在墨尔本冲击杆位，但在进入Q3后，依然是卫冕世界冠军维斯塔潘更胜一筹。荷兰人在第一个计时圈就以1分16.048秒高居头名，当时两位法拉利车手都落后0.3-0.4秒。

第二次尝试中，查尔斯·莱克勒克未能进步，而卡洛斯·塞恩斯也只是进步到1分16.185秒。此时维斯塔潘进一步提高表现，达到1分15.915秒后锁定杆位。

另一位红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹同样直到第三阶段才激发真正的表现，他在最后一圈进步到1分16.274秒后拿下第三的发车位。莱克勒克在第二圈里遇到了转向不足问题，并且最终放弃冲线，这使得迈凯伦的兰多·诺里斯在有所提高后上升到第四位，将与佩雷兹一起在第二排发车。莱克勒克则将同主场宠儿奥斯卡·皮亚斯特雷分享第三排。

相比周五，梅赛德斯的情况在周六有所改善，但只有一辆赛车进入前十名。乔治·拉塞尔使出全力也只能取得第七的排名。RB车手角田裕毅延续了本赛季排位赛出色的表现，将从第八位开始比赛。两位阿斯顿·马丁车手将从第五排发车，兰斯·斯特罗尔稍稍靠前。费尔南多·阿隆索在第一个计时圈里经过6号弯时冲过了砂石带，而他的第二圈同样竞争力不足，只能从第十位起步——仅仅位于另一位世界冠军刘易斯·汉密尔顿的斜前方。

Q2结束时，汉密尔顿只是略微提高了个人时间，比当时排在第十位的梅赛德斯队友乔治·拉塞尔慢了0.059秒，因此本赛季第一次无缘进入Q3。

周五第一节练习中撞车的亚历山大·阿尔本以第12名结束了排位赛。威廉姆斯因为备用底盘未能就位，在周五晚些时候决定让阿尔本单独参赛，为此征用了洛根·萨金特的底盘，试图在中游争夺中夺得本赛季的首个积分——这也致使本场排位赛少了一辆赛车。

瓦尔特利·博塔斯在闯入第二阶段后，直到最后时刻才出场做了一个计时圈，以第13名结束了排位任务。随后是凯文·马努格森和埃斯特班·奥康。

周冠宇度过了一节艰难的排位赛，先在第一个计时圈遭遇车流，随后在第二圈的6号弯里赛车动力下降并且在冲线时损失电能。最后一个计时圈，他在通过10号弯后鼻翼左侧端板脱落，尽管这一圈有所进步，但仍以0.479秒无缘晋级并且排名最后——而在鼻翼损坏前，他已经提高了近0.5秒。

主场作战的丹尼尔·里卡多原本在最后一圈大幅度进步，但因为在5号弯偏离赛道而取消的单圈时间，使他降到第18名而出局。本赛季开始以来，这位澳大利亚车手连续三场排位赛被队友角田击败。

当马格努森以第15名进入Q2时，他的队友尼科·霍肯博格刚好排名第16位而被淘汰。Alpine的皮埃尔·加斯利同样止步于第一阶段。