澳大利亚大奖赛将“如期进行”

眼看新冠肺炎疫情正进入“中国踢完上半场，世界进入下半场”的局面，随着意大利、韩国和伊朗成为“重灾区”，国际摩联和MotoGP推广方Dorna公司已经紧急叫停了新赛季的前两个赛站卡塔尔（Moto2和Moto3组别因车手已经在多哈集结进行测试而会如期进行）和泰国。

然而，F1新赛季在澳大利亚、巴林和越南的前三场赛事究竟是否按计划进行，F1和国际汽联至今没有给出官方答案。而目前对F1最大的威胁，是来自意大利的车队人员和比赛团队能否在上述三个国家顺利入境。

澳大利亚政府在评估最近疫情后，针对意大利（连同韩国）只出台了在医疗或老年护理中心工作的人在从上述国家返回澳大利亚后，必须完成14天的自我隔离，没有实施面向中国和伊朗的“14天旅行禁令”。这意味着按当前政策，从意大利启程的围场工作人员能够进入澳大利亚。

澳大利亚大奖赛CEO安德鲁·维斯塔科特在宣布赛事筹备“一切准备就绪”的同时，确认阿尔伯特公园将在3月12日开门迎接车迷。并且，他也重申了保证赛事卫生、安全的重要性。

“澳大利亚大奖赛公司已经为每场活动制定了坚实的卫生、安全和紧急管的预案，并且我们正与卫生机构、相关政府及紧急服务组织通力协作解决这个问题，”维斯塔科特表示。

虽然他承认赛事主办方将继续与澳大利亚及维多利亚州的各个相关部门紧密观察疫情的发展，但是他确定地表示当前没有进一步的“旅行禁令”。而且根据维斯塔科特的说法，“F1已经连夜确认澳大利亚大奖赛将如期进行。“

然而，此前有些F2车队前往巴林进行测试却在入境时遇到不懂同程度地麻烦后，巴林成为更大的问号。不过，AlphaTar领队弗朗兹·托斯特和哈斯领队甘瑟尔·斯泰纳都相信F1方面会确保车队后勤工作万无一失。