澳大利亚大奖赛：塞恩斯领衔法拉利1-2完赛，维斯塔潘早早退赛
卡洛斯·塞恩斯在马克斯·维斯塔潘退赛、梅赛德斯双退的澳大利亚大奖赛里实现一场大胜，与队友查尔斯·莱克勒克一起为法拉利实现前二名完赛。
Carlos Sainz, Ferrari
Zak Mauger / Motorsport Images
杆位发车的维斯塔潘顺利地领先进入一号弯，但是第二圈DRS开启后，第二位发车的塞恩斯快速接近，并且干净利落地超过红牛赛车。荷兰人向车队报告丢失动力，工程师回复没有关系，意思比赛还很长。然而第4圈，维斯塔潘赛车右后轮开始冒烟，右后轮显然存在问题，他不得不放慢速度，当他回到维修区时，右后轴起火，不得不退赛。比赛就此进入塞恩斯的节奏。
比赛当天墨尔本天气比前几天更加温暖，而阿尔伯特公园本就轮胎衰退程度较高。不少车手早早进站，包括排位赛没能进入Q3的刘易斯·汉密尔顿。英国人用软胎发车，在第一圈上升了一个名次。换上硬胎后，他一度在2号弯偏离赛道。然而对这位七届世界冠军来说，更大的灾难还在后面。第17圈，他在通过10号弯后引擎发生巨响，不得不停在赛道上就此退出比赛。
当包括查尔斯·莱克勒克在内的众多车手进行第一次进站时，塞恩斯选择延长他的第一节，直到比队友多跑7圈，踩在第16圈换上硬胎。汉密尔顿的停车引发了短暂的虚拟安全车，用硬胎发车的费尔南多·阿隆索在零跑一圈后趁机进站，不过之后仍然是两辆法拉利处于前二名，而两辆迈凯伦分别排在第三四位。
比赛过半时，迈凯伦让兰多·诺里斯超过了主场作战的奥斯卡·皮亚斯特雷。但是两辆赛车都无法真正接近法拉利。第二轮进站过后，塞恩斯稳稳地领先莱克勒克。虽然还剩三圈，西班牙人向车队报告轮胎耗尽，而莱克勒克在同一圈做出了全场最快单圈。
眼看进入最后二圈，后方疯狂追赶阿隆索的乔治·拉塞尔在过6号弯时赛车失控，随后冲上对面的砂石带发生重大事故，赛车停下后倾倒在赛道中央，但英国人平安地离开赛车。比赛进入虚拟安全车状态，并且一直到比赛结束。
塞恩斯拿到了大奖赛生涯以及在法拉利的第三场胜利，尽管本赛季结束后他在马拉内罗的位子将被汉密尔顿取代。勒克莱尔同样稳稳地第二名完赛，帮助法拉利自2022年巴林大奖赛后第一次包揽一二名。
诺里斯没能向法拉利车手发起冲击，落后勒克莱尔3.5秒完赛，获得了个人第13个大奖赛领奖台成绩。皮亚斯特雷则取得了第四名，追平澳大利亚车手主场比赛的最佳战绩。
维斯塔潘退赛之后，红牛只能由塞尔吉奥·佩雷兹单打独斗，但是西班牙人对更快的法拉利和迈凯伦无可奈何，以第五名完赛。一度处于拉塞尔压力下的阿隆索没有给对手任何机会，带领队友兰斯·斯特罗尔为阿斯顿·马丁拿到第六七名。第八位发车的角田裕毅以相同的名次完成比赛，帮助RB车队拿到了新身份参赛以来的第一次得分。
哈斯连续两场比赛得到积分，而且尼科·霍肯博格和凯文·马格努森双双进入前十。不过，RB凭借角田的更好单场成绩，在车队积分榜上超过了美国车队，占据了制造商第六名。
威廉姆斯牺牲洛根·萨金特，让亚历山大·阿尔本使用仅剩的底盘参加排位赛和正赛。泰国车手试图超越马格努森，但没有成功，落后0.928秒，排名第11位。
丹尼尔·里卡多在回归后的第一次主场比赛里位于第12名。Alpine的皮埃尔·加斯利尽管因为出站时提前越线而被罚5秒，但仍然排在两位索伯车手身前。瑞士车队连续三场比赛出现问题，而且本场比赛两辆赛车都在进站时遇到设备故障。
瓦尔特利·博塔斯在第一次进站时左前轮无法及时装上，重蹈了前两场比赛换胎工具故障的覆辙。第35圈周冠宇从第12位进站，这次换胎顺利，但是他的赛车转向系统自动停工，不得不重启赛车，这让他损失了大量时间。好不容易才重启成功后，他向车队报告进站时没有空档。
埃斯特班·奥康的比赛同样不能顺利，因为其他车手头盔护目镜贴纸飞入车轮，他不得不提前第二次进站。退赛的拉塞尔因为比赛只剩两圈，还是被授予了第17名，不过他在每一场塞恩斯获胜的比赛里都发生事故退赛。而这是2018年奥地利大奖赛之后，第一次梅赛德斯两辆赛车未能跑到终点。
赛后，阿隆索和拉塞尔因为后者的事故而受到赛会干事的传唤。不过，前二场比赛获胜的维斯塔潘，在本次退赛后仍然排名车手积分榜第一，但莱克勒克连续两场登上领奖台后，与对手只有4分差距。第三位则是佩雷兹，而本场取胜的塞恩斯也达到了40个积分。同时在制造商年度积分榜上，法拉利只落后领先的红牛4分差距，迈凯伦排名第三，而阿斯顿·马丁平在墨尔本双积分，超越梅赛德斯排在第四。
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