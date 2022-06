澳大利亚大奖赛与F1续约至2035年，并将举行F2、F3垫赛

今年,F1自2020年新冠疫情爆发之后,第一次回到阿尔伯特公园赛道,时隔三年再次举行澳大利亚大奖赛,并且整个周末吸引了近42万车迷,创造了在澳大利亚举行的周末体育赛事的观赛纪录。

另外,根据新的协议,从明年的澳大利亚大奖赛开始,F2和F3也将在阿尔伯特公园作为比赛周末的赛事之一举行。这将是国际汽联旗下的这两项锦标赛举行以来第一次前往亚太地区。

“我很高兴确认墨尔本和阿尔伯特公园赛道将继续留在F1赛历上直到2035年,”F1主席兼CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利表示。

“这项比赛一直是车迷、车手和车队的最爱,并且墨尔本是一座难以置信、充满生机的国际都市,与我们的运动完美贴合。今年我们在大奖赛现场看到了爆满的人群和热情的车迷。我们对于在澳大利亚的未来非常兴奋,因为我们的运动将继续壮大。”

1996年墨尔本取代阿德莱德举办大奖赛,而且绝大部分时候都承办赛季的揭幕战。原先的合约要持续到2025年,而墨尔本的推广方以及其所在的维多利亚州政府,与F1达成了一份长达十年的新协议,持续到2035年。届时将标志着F1世界锦标赛移师墨尔本四十年。

事实上,这是墨尔本承办F1之后签订的最长的合约。维多利亚州旅游、体育和大型活动部长Martin Pakula表示,这么做的原因是赛事对经济起到了重要作用。

今年,墨尔本的推广方完成了对阿尔伯特公园赛道结构的修改,把过去速度较慢的第二计时段改为高速特性,试图通过减少单圈时间来提高比赛的观赏性。同时,赛道的维修区也被拓宽。而为了迎接未来十多年的赛事,澳大利亚大奖赛公司将继续改造工作,包括升级围场和维修区。

“这是一次轰动的官宣,这对墨尔本和维多利亚太好了,”澳大利亚大奖赛公司CEO安德鲁·维斯塔科特表示。“这进一步巩固了我们丰富的赛车运动历史,以及墨尔本热爱大型体育赛事,而且将启发下一代的澳大利亚赛车明星。我们为我们与F1的牢固关系感到自豪,我们将一起在澳大利亚和亚太地区壮大这项运动。”

当前2023年F1赛历正在制定中,而这份续约声明没有提及澳大利亚大奖赛是否拥有举行揭幕战的权益。近期多梅尼卡利在受邀出席Motorsport Network与《金融时报》联合发起的赛车产业轮胎中,强调了F1在实现三场美国的比赛后,下一阶段的目标就是要进一步开拓非洲和亚洲市场。而澳大利亚大奖赛是目前亚太地区合约年限最长的赛事。

值得一提的是,近期有传言暗示Alpine车队替补车手奥斯卡·皮亚斯特雷可能从英国大竞赛起取代尼古拉斯·拉蒂菲为威廉姆斯比赛。如果成真的话,F1赛道上将自2013年后再次拥有两位来自澳大利亚的车手。

An aerial view of the circuit and city beyond

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images